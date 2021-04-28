Магас, , 08:31 — REGNUM В Ингушетии попал в больницу с травмами 9-летний мальчик. Его родители утверждали, что он упал с моста и получил телесные повреждения. Однако полиция усомнилась в их искренности и организовала проверку по факту получения травм несовершеннолетним, сообщили 28 апреля в пресс-службе МВД.

«Со слов родителей пострадавшего стало известно, что указанные телесные повреждения он получил якобы в результате падения с моста, находящегося на улице Восточная в селе Сурхахи. Однако у полицейских возникли основания предполагать, что пострадавший стал жертвой наезда автомашины», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В МВД назвали предполагаемого виновника инцидента. Наезд на мальчика совершил 24 апреля якобы 37-летний житель села Сурхахи на автомашине «Лада Приора». Машину доставили в отдел полиции. Установление обстоятельств получения травм ребенком продолжается. Сам мальчик с ушибами грудной клетки и головного мозга переведен из республиканской больницы в детскую.