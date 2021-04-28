Белград, , 08:37 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 27 апреля заявил, что и новый неофициальный документ, опубликованный приштинской администрацией со ссылкой на якобы решение косовского вопроса, подготовленное Германией и Францией, не был случайно «вброшен». По его словам, он был написан человеком, который очень хорошо разбирается в этой проблеме. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Вучич пообещал, что этот документ будет проанализирован, но часть о признании самопровозглашенной независимости Косово — неприемлема, по его словам.

«Я вижу, что все отрицают это, но он обеспокоил меня ещё больше, чем первый неофициальный документ», — ответил Вучич журналистам.

Он предупредил, что ключевой пункт в этом документе — это признание независимого Косово, что, по его словам, «ужасно».

Вучич объявил, что Сербии предстоит трудный период переговоров. Он добавил, что диалог начинается 11 мая, и что от народа ничего не будет скрываться в ходе переговоров в стремлении достичь компромисса.