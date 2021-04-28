Саратов, , 08:38 — REGNUM В Саратове в этом году запланировали реконструкцию нескольких объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, за счет средств местного бюджета капитально отремонтируют здания МОУ «Лицей №4» и МОУ «Национальная (татарская) гимназия имени героя Советского Союза Г.Г. Рамаева». Строители частично заменят окна и двери, усилят конструктивные элементы зданий, отремонтируют отмостки и фасады. На третьем этаже лицея отремонтируют полы, стены, потолки и инженерные коммуникации.

К работам подрядчики планируют приступить в июне. Реконструкцией лицея займется ООО «Проектстройреставрация», а работы в гимназии будет проводить индивидуальный предприниматель Егоренков С.И.

Как сообщало ИА REGNUM, в здании гостиницы «Россия» в Саратове начнутся противоаварийные работы. По словам мэра Михаила Исаева, объект культурного наследия находится в аварийном состоянии.

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