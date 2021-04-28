Джакарта, , 08:30 — REGNUM Член парламента Индонезии Ян Перменас Манденас заявил, что бюджетные ассигнования на закупку оборонной техники должны быть максимальными в ближайшие годы, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, у министра обороны Прабово Субианто есть долгосрочный план по закупке и обновлению оборонной техники. Этот план требует бюджетной поддержки со стороны министерства финансов.

«Мы настаиваем на долгосрочном грандиозном замысле министра обороны, чтобы получить бюджетные ассигнования и внимание правительства к расходам на оборону, чтобы мы могли провести модернизацию военной техники», — заявил Ян Перменас Манденас.

Правительство, по словам члена парламента, должно быть в состоянии в первую очередь формулировать самые неотложные вопросы. Например, что важнее — построить новую столицу или укрепить морской флот и морскую промышленность Индонезии?

Как сообщало ИА REGNUM, в ВМС Индонезии заявили, что затонувшая подводная лодка Nanggala-402 активно участвовала в тренировках и боевых действиях.

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