Норильск, Красноярский край, , 08:29 — REGNUM Управление ФСБ России по Красноярскому краю пресекло деятельность сторонника террористической идеологии. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в пресс-службе ведомства.

Установлено, что житель города Норильска попал под влияние приверженца радикального ислама. В соцсети в свободном доступе он разместил материалы, содержащие публичное оправдание и одобрение террористической деятельности. По месту жительства норильчанина обнаружили экстремистскую литературу.

В отношении жителя Норильска возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские пограничники изъяли на иностранном судне экстремистскую литературу.

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