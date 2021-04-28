Якутск, , 08:36 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы 28 апреля задержан генеральный директор акционерного общества «Сахапроект» Аркадий Габышев. Его обвиняют в невыплате более двух месяцев заработной платы сотрудникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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В ходе предварительного расследования, Габышев в нарушение требований трудового договора, создавая перед контрагентами видимость стабильности и работоспособности организации, зная о наличии на расчетных счетах денежных средств, с ноября 2019 по октябрь 2020 года не выплатил заработную плату восьми работникам. Общий долг задолженности — около 1 млн 070 тыс. рублей.

Аркадий Габышев вину признал и обещал погасить долги. Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Но с момента возбуждения уголовного дела, с ноября 2020 года, задолженность до сих пор не погашена.

«В ходе предварительного следствия установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что руководитель принимает активные меры по противодействию следствию, предпринимая различные меры по уклонению от выплаты заработной платы. 28 апреля при содействии ОМОН Росгвардии Габышев задержан следователем СКР, ему предъявлено обвинение, готовятся документы об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили следователи.

Также, с санкции суда, наложены аресты на автомобиль «Lexus GX 460», на счета акционерного общества «Сахапроект» и другие подчиненные ему организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Целинском районе Ростовской области директор фирмы попал под статью из-за долгов по зарплате.