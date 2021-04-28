Москва, , 08:28 — REGNUM Российские суды могут изымать единственное жильё должника. Запрет на такие действия отменил Конституционный суд. Об этом сообщается на сайте КС 28 апреля.

Однако, как следует из проставления Конституционного суда, обращать взыскание на единственное жильё гражданина-должника возможно при ряде условий. Инициатором рассмотрения дела выступил житель Калужской области Иван Ревков, который более 20 лет назад одолжил денег знакомой по ее просьбу. Долг последняя не вернула, а получить взыскание долга через суд мужчина не смог.

При этом размер долга за эти годы с учётом индексации достиг четырех миллионов рублей. В то же время знакомая истца приобрела жильё площадью свыше 110 квадратов и признала себя банкротом.

Ревков требовал продажи квартиры у суда, но его иски были отклонены на основании положений ГПК, которые запрещают обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.

Ранее по теме: Эксперт об изъятии единственного жилья: иногда такая практика справедлива

В постановлении подчёркивается, что КС ещё в 2012 году потребовал законодательно определить разумные пределы действия имущественного иммунитета — если площадь жилья превышает «разумно достаточные» показатели. Однако парламент до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

«За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение, — пояснили в суде. — Помимо многолетнего недопустимого законодательного бездействия, указанный длящийся риск причинения вреда конституционно значимым ценностям отягощается самим по себе неисполнением акта конституционного правосудия».

В связи с этим КС разрешил судам принимать решения по преодолению имущественного иммунитета до тех пор, пока не будут внесены законодательные коррективы, постановив, что эти нормы Гражданского процессуального кодекса и закона о несостоятельности (банкротстве) не противоречат Конституции РФ.

Однако существует несколько условий, когда нельзя оставить должника без жилья, например если «площадь по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма». Кроме того, необходимо принимать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Юрий Баринов, комментируя решение Верховного суда о возможности изъятия у банкрота в пользу кредитора единственного жилья заявил, что российские суды не впервые принимают такие решения. По его словам, в ряде случаев, когда речь идёт о единственной собственности и избыточной площади имущества, такие решения могут быть справедливыми.

Читайте ранее в этом сюжете: При изъятии единственного жилья в России «могут и перегнуть»