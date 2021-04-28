Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Американские власти стремятся выстроить и поддерживать открытый диалог с Россией по стратегической стабильности. Об этом заявил 28 апреля представитель Госдепартамента США.

Он пояснил, что говорит в том числе о диалоге по контролю над вооружениями, который касается продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы планируем, что у нас будет больше по этому вопросу в ближайшие месяцы», — сообщил американский дипломат ТАСС, но не уточнил, что именно имеет в виду.

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Таким образом представитель американской дипломатии прокомментировал слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова о том, что Россия предложила США приступить к диалогу по стратегической стабильности. Он добавил, что США хотели бы иметь с Россией предсказуемые и стабильные отношения и вместе с тем понимают, что эти отношения — сложная задача.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков пояснил, что диалог по стратстабильности предложен администрации президента США Джо Байдена в русле заявлений президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию.

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