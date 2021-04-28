Улан-Удэ, , 08:23 — REGNUM Мобильные группы в Бурятии перед майскими праздниками проверят соблюдение противоэпидемических мер в гостиницах и гостевых домах. Такое поручение дал глава региона Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Мобильные группы министерства туризма Бурятии и администраций муниципальных образований начнут рейды в местах размещения в столице республики и на побережье Байкала уже завтра. Они продолжат контрольные мероприятия на протяжении всех выходных», — отметил зампред правительства Пётр Мордовской.

Как отмечается, в праздничные дни ожидается увеличение потока туристов из других регионов, а также повышение туристической активности местных жителей. Глава в связи с этим напомнил, что в некоторых регионах идёт значительный рост заболеваемости COVID-19.

Помимо проверок будет усилена работа по вакцинации работников в этой сфере в преддверие летнего сезона.

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