Сухум, , 08:24 — REGNUM 87 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 27 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 355 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 110 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 13 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 14 408 носителей SARS-CoV-2. Из них 13 479 победили инфекцию. Всего в стране скончались 222 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение 26 апреля в Абхазии не проводили тестирований на коронавирус. Днём ранее в стране выявили 32 носителя SARS-CoV-2 в результате 236 исследований.

Стоит отметить, что для Абхазии 87 выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки является самым высоким показателем с января этого года.

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