Москва, , 08:20 — REGNUM По итогам дня 27 апреля цена на нефть марки Brent повысилась на 1,29%, до $66,54. Росту котировок способствовало решение по добыче нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На техническом совещании 26 апреля участники альянса выразили озабоченность по поводу роста числа случаев COVID-19 в Индии, но прогноз спроса на нефть остался неизменным.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые 1 апреля. Встреча ОПЕК+, назначенная на 28 апреля, перенесена на 1 июня.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за неделю запасы нефти увеличились на 4,319 млн баррелей (ожидалось сокращение на 200 тыс.).

Запасы бензина уменьшились на 1,288 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,417 млн баррелей. 28 апреля выйдет отчет минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

Сегодня на торгах в Азии нефть стоит $66,38. Нефть торгуется в небольшом минусе. Максимум недели зафиксирован на уровне $66,76.

После заседания FOMC по нефти ожидается продолжение роста котировок до $67 за баррель.

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