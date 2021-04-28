Мехико, , 08:20 — REGNUM Розлив и упаковка российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» должна начаться в Мексике в июне 2021 года, заявил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель 27 апреля в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что выпуском препарата будет заниматься лаборатория Birmex. Гатель напомнил, что встречи по этому поводу начались еще в конце марта. В них участвуют представители Birmex, а также Национального совета по науке и технологиям Мексики и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Чиновник добавил, что процесс переговоров близится к концу и у страны есть 45 дней после их завершения, чтобы приступить к упаковке вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа заявил, что в Мексике от COVID-19 привились более 4,11 млн человек.

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