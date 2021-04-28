Москва, , 08:20 — REGNUM Лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 89 лесных пожаров в 15 российских регионах за сутки 27 апреля. Об этом информирует 28 апреля пресс-служба Авиалесохраны.

Площадь, пройденная огнём этих пожаров, составила 13 426 га. Пожары потушили в Удмуртии, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Омской и Амурской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Крыму и ЕАО.

По состоянию на начало суток 28 апреля в России активно тушили 26 лесных пожаров на пройденной огнём площади 4256 га. Это пожары в Тюменской, Свердловской, Омской областях, Башкирии, Хабаровском крае и ЕАО.

В 74 субъектах РФ открыт пожароопасный сезон, в 37 субъектах власти ввели особый противопожарный режим.

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