Казань, , 08:40 — REGNUM В Татарии на региональных дорогах до 15 мая планируют устранить аварийную ямочность. Об этом заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Ямочный ремонт в настоящее время выполнен, по словам спикера, на площади более 98 тыс. кв. метров. В прошлом году в этот же период отремонтировали более 162 тыс. кв. метров. Всего в текущем году запланирован ямочный ремонт на площали около 900 тыс. кв. метров.

На дорожные работы в регионе предусмотрено 37,6 млрд рублей, в том числе около 1,2 млрд рублей выделяет муниципальный дорожный фонд. Планируется отремонтировать 739,2 км дорог и построить 55,5 км трасс, уточнил Чукин. На региональных магистралях реконструируют 53 объекта, в том числе семь мостов. В этом году введут в эксплуатацию шесть мостов, добавил он.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в конце марта погодные условия позволили приступить дорожникам к ямочному ремонту улиц. Всего запланировали устранить ямы на площади более 45 тыс. кв. метров.

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