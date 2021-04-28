Бухара, Узбекистан, , 08:18 — REGNUM Министерства обороны России и США подготовили программу стратегического партнерства в военной области до 2025 года. Об этом 28 апреля заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на переговорах с узбекистанским коллегой Баходиром Курбановым в Бухаре.

Шойгу отметил, что программа выведет военное сотрудничество двух стран на новый уровень и придаст ему системный характер. «Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить», — сказал глава Минобороны РФ.

Он также пригласил представителей министерства обороны Узбекистана на Московскую конференцию по международной безопасности, международный военно-технический форум «Армия» и Армейские международные игры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Душанбе для участия в Совете министров обороны стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. 28 апреля Шойгу прибыл в Бухару.

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