Хьюстон, США, , 08:18 — REGNUM Ученые Техасского университета A&M в США выявили способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду, результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.

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Так, ученые создали экспериментальную установку, которая состоит из отрезка трубы из нержавеющей стали, через которую протекает раствор, содержащий SARS-CoV-2.

Трубу нагревают до высокой температуры. При этом если раствор нагреть почти до 72 °C в течение 0,5 секунды, то титр вируса снижается в 100 тыс. раз, что вполне достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения его передачи человеку.

Отмечается, что этот способ можно использовать в системах кондиционирования, очистки воздуха, а также вентиляции и отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые университета A&M в Техасе выявили новый вид коронавируса SARS-CoV-2. Исследователи утверждают, что вариант коронавируса, получивший наименование BV-1, был выявлен у одного из пациентов — студента университета. Впервые коронавирусную инфекцию у него подтвердили 5 марта. У него болезнь протекала в мягкой форме. Второй тест, проведенный 25 марта, также показал положительный результат.

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