Самара, , 08:20 — REGNUM Все поголовье свиней и продукты свиноводства изымут в нескольких десятках населенных пунктов Самарской области для ликвидации заболевания африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 27 апреля на сайте областного правительства.

Департаменту ветеринарии Самарской области поручено создать комиссию для изъятия всего поголовья свиней и продуктов свиноводства в эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне следующих населённых пунктах:

«В Красноярском районе в с. Колодинка, п. Светлое поле, п. Жаренный бугор, с. Старый Буян, с. Киндяково, дер. Висловка, с Ветлянка, с. Молгачи, пгт Мирный, с Екатериновка, пос. Городцовка, с. Малая Царевщина, с. Новый Буян, с. Старосемейкино, пгт Новосемейкино, пгт Волжский, пос. Кочкари, с. Старая Бинарадка, пос. Украинка, с. Малая Каменка, пос. Угловой, дер. Средняя Солонцовка, с. Нижняя Солонцовка, с. Красный Яр, с. Белозёрки, пос. Линёвый, пос. Кириллинский и с. Кривое Озеро, а также пос. Берёза Красноглинского района Самары».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на территории охотхозяйства установлен карантин по АЧС.