Благовещенск, , 08:16 — REGNUM Жители Приамурья, возвращающиеся в область из заграничных поездок любым видом транспорта, обязаны будут незамедлительно информировать об этом по номеру телефона «горячей линии» 122, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в правительстве региона.

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Соответствующее решение принял оперативный штаб области. Раньше амурчане были обязаны сообщать о возвращении из турпоездки самолётом.

Жители Приамурья должны предоставить информацию о месте и датах своего нахождение за границей, а также контактную информацию, в том числе сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ прибывающие из-за границы обязаны пройти двукратное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки 27 апреля выявили в четыре раза больше случаев заражения коронавирусом, чем днём ранее.