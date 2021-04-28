Благовещенск, 28 апреля 2021, 08:16 — REGNUM Жители Приамурья, возвращающиеся в область из заграничных поездок любым видом транспорта, обязаны будут незамедлительно информировать об этом по номеру телефона «горячей линии» 122, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в правительстве региона.
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Соответствующее решение принял оперативный штаб области. Раньше амурчане были обязаны сообщать о возвращении из турпоездки самолётом.
Жители Приамурья должны предоставить информацию о месте и датах своего нахождение за границей, а также контактную информацию, в том числе сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.
Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ прибывающие из-за границы обязаны пройти двукратное тестирование на коронавирусную инфекцию.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки 27 апреля выявили в четыре раза больше случаев заражения коронавирусом, чем днём ранее.