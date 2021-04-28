Салехард, , 08:16 — REGNUM В ЯНАО «Роснефть» будет разрабатывать Северо-Кустарниковский участок. Компания победила в аукционе, подняв стартовую цену в 25 раз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

За Северо-Кустарниковский участок состязались «Роснефть» и «Газпром». При стартовой цене в 696 млн рублей «Роснефть» заплатит 17,6 млрд руб.

Отмечается, что в пределах участка Северо-Кустарниковый площадью 3,731 тыс. кв. км расположено Тота-Яхинское газовое месторождение с извлекаемыми запасами газа категорий С1 — 1,611 млрд кубометров. Ресурсы нефти участка по категории D0 составляют 6,48 млн тонн, газа — 281,173 млрд кубометров, конденсата — 17,821 млн тонн. Ресурсы нефти по категории Dл составляют 0,6 млн тонн, газа — 25 млрд кубометров; по D1: нефти — 39 млн тонн, газа — 120,2 млрд кубометров, конденсата — 16 млн тонн.