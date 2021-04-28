Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем накануне, 27 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии в регионе выявили 37 117 случаев.

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Выздоровели к настоящему времени 35 795 человек, скончались от COVID-19 841 человек, в том числе один за последние сутки. В стационарах на лечении остаются 312 пациентов, из них 20 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 169 носителей лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 444 койки: занято — 312, свободно — 132 койки. Занятость коечного фонда составляет 70,3%», — отметили в штабе.