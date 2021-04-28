Москва, , 08:12 — REGNUM Российская валюта 27 апреля торговалась относительно нейтрально по отношению к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня нацвалюта укрепилась к доллару США на фоне подорожания нефти и налогового периода.

Торги по рублю закрылись ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,11%, до 74,89 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 90,57 руб., фунт/рубль — на 0,07%, до 104,14 руб.

Компании-экспортеры уплачивают последние налоги 28 и 30 апреля (налог на прибыль, НДПИ, страховые взносы). Потом рубль останется без поддержки.

Цена на нефть маркки Brent повысилась на 1,29%, до $66,54. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании 27 апреля рекомендовали не менять решения по добыче нефти, принятые на предыдущем заседании. Встреча министров альянса, назначенная на 28 апреля, перенесена на 1 июня.

Сегодня, 28 апреля, на торгах в Азии нефть стоит $66,38. Нефть торгуется в небольшом минусе. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы США и пресс-конференции Джерома Пауэлла.

Они начинают подумывать о том, что ФРС даст намеки на сворачивание мягкой денежно-кредитной политики. В связи с этим выступление Пауэлла на сегодня является ключевым событием дня для вех рынков.

Торги на Мосбирже сегодня открылись снижением по рублевым парам. Для рубля внешний фон нейтральный, поэтому на сегодня можно рассмотреть его дальнейшее укрепление до уровня 74,25 руб.

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