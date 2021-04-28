Барнаул, , 08:10 — REGNUM С точки зрения экономики объявленные в России длинные майские выходные это — несомненный минус, но с точки зрения борьбы с COVID-19 — плюс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия»:

«Безусловно, увеличенные майские каникулы повлекут за собой определенные экономические потери. Ведь экономическое процветание государства зависит именно от совокупности производительности труда всех его граждан. Поэтому такой вынужденный простой закономерно замедлит рост промышленного производства и соответственно ВВП государства.

Но есть и веская причина незапланированных каникул — резкий подъем эпидемии у самых границ России: в Турции, Иране, Индии, Польше и на Украине. Длительные каникулы значительно снизят риск вспышек внутри коллективов и позволят более плавно миновать новый виток пандемии».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 мая по 11 мая. Решение принято на фоне пандемии коронавируса. Также известно, что, а Госдуме готовы поддержать перенос длинных «каникул» с января на май.

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