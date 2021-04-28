Сеул, , 08:12 — REGNUM В феврале 2021 года в Южной Корее на свет появились 21 461 младенец, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самый низкий февральский показатель с 1981 года, когда впервые начали сбор статистических данных.

Число смертей в стране также сократилось на 6,5%, до 23 774 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 14 973 брака, что на 21,6% меньше по сравнению с февралем 2020 года. Эксперты отмечают, что причиной резкого сокращения является пандемия коронавируса.

Число разводов в Южной Корее сократилось на 5,7%, до 7759 случаев.