Анкара, , 08:20 — REGNUM Командующий центральными силами США генерал Кеннет Деккензи на пресс-конференции 27 апреля заявил, что запланированная на саммите НАТО встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом окажет позитивное влияние на будущее отношений двух стран. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

На вопрос о том, влияет ли рост военного присутствия Турции в Сирии и Ливии на перспективы США в регионе, Маккензи ответил: «Во-первых, Турция уже давно является нашим ценным партнером по НАТО. Мы выстраиваем отношения с Турцией, согласно статье номер 5 соглашения НАТО».

Маккензи отметил, что у Турции есть обоснованные опасения по поводу своей безопасности в отношении Ирака и Сирии, и в США это понимают.

«То, что мы пытаемся сделать в отношении Турции, — это расширить области, по которым мы можем договориться. Хоть у нас и есть разногласия, мы можем остаться друзьями. Есть области, по которым между нами нет согласия, но есть Надежда на улучшение отношений благодаря предстоящей встрече двух лидеров в рамках саммита НАТО, я думаю, в следующем месяце. Я думаю, что это довольно позитивно скажется на будущем наших отношений», — подчеркнул Маккензи.

Напомним, 5 статья соглашения НАТО предусматривает, что если страна подвергается нападению, другие страны-члены будут считаться атакованными и ответят соответствующим образом.