Новосибирск, , 08:08 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 28 апреля, дан старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры будут раздавать символ воинской славы по 9 мая включительно. Акция пройдёт в муниципальных районах и городских округах региона, всего — в 238 пунктах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В областном правительстве уточнили, что среди мест проведения акции — территории образовательных организаций, парки культуры и отдыха, станции метро, торговые центры, аэропорт, отделения почтовой связи, сельские клубы, магазины и детские сады.

Всего планируется раздать около 80 тысяч ленточек.