Джакарта, , 08:06 — REGNUM В ВМС Индонезии заявили, что затонувшая подводная лодка Nanggala-402 активно участвовала в тренировках и боевых действиях, сообщает Detik.

Согласно письменному заявлению информационной службы ВМФ, с 2018 года до настоящего времени Nanggala-402 была зарегистрирована в семи операциях, а также участвовала во внутренних плановых учениях, которые проводятся два раза в неделю.

Заявление ВМС Индонезии сделано после того, как в СМИ появилась информация о том, что Nanggala-402 не выходила в море три года.

«Что касается содержания новостей, то оно не соответствует фактам. На самом деле в течение последних трех лет корабль Nanggala-402 активно проводил тренировки и операции», — заявили в ВМС Индонезии.

Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии Nanggala-402 затонула во время военных учений по стрельбе у побережья острова Бали. Погибшими были объявлены 53 члена экипажа субмарины.

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