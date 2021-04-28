Абакан, , 08:06 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 18 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 22 318 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровел 21 521 житель республики (96,4% от числа выявленных носителей). За сутки список выздоровевших пополнился 30 фамилиями.

На сегодняшний день 93 ковид-пациента проходят лечение в стационарах, в том числе 21 — в тяжёлом состоянии. Пять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Хакасии коронавирус выявили у 17 человек.

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