Тбилиси, , 08:09 — REGNUM В Тбилиси из пенитенциарного учреждения № 8 освободили осужденного за ношение оружия совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, Руруа 27 апреля был помилован по решению президента Грузии Саломе Зурабишвили в рамках соглашения между властями и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Его освобождения требовали представители оппозиции, называя «политзаключенным».

"Я напрасно провёл в тюрьме полтора года, почему, не знаю, по ложному обвинению и это было доказано. Давайте смотреть в будущее, работать над тем, чтобы вывести страну из кризиса. Я хочу поблагодарить оппозицию за то, что она делает, я верю в них», — сказал совладелец канала.

Он добавил, что власти теперь должны освободить лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, который арестован по обвинению в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». 19 апреля представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. Соглашением также предусмотрено, что власти освобождают Мелию и Руруа.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили призвал оппозиционеров отказаться от «узких партийных интересов»