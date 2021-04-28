Горно-Алтайск, , 08:05 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у двух жителей города Горно-Алтайска и двух жителей Майминского района. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 802, треть из которых зарегистрированы в Горно-Алтайске.

Выздоровели к настоящему времени 16 502 пациента, в том числе 2 за последние сутки. Скончались в регионе с начала пандемии 259 носителей коронавируса, в том числе 227 — непосредственно от COVID-19.