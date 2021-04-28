Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Деятельность Израиля на оккупированных территориях Палестины не считают апартеидом американские власти, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 27 апреля в ходе брифинга.

Так она ответила на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта прокуратура Международного уголовного суда (МУС) по запросу палестинских властей начала расследование преступлений Израиля. 8 апреля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна прекращает все отношения с МУС из-за указанного дела.

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