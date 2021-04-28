Челябинск, , 08:03 — REGNUM В Челябинской области начали раздавать георгиевские ленточки. Акцию проводят активисты движения «Волонтёры Победы».

Раздача ленточек началась 27 апреля. В этот день волонтёров можно было увидеть, в частности, на пешеходной части улицы Кирова в Челябинске у памятника Добровольцам-танкистам. Также они там будут работать 2 и 7 мая, а 5-го их можно будет увидеть ещё и в ТРК «Горки».

Работают добровольцы и на улицах других городов Челябинской области. Кроме того, стать участниками акции можно в режиме онлайн.