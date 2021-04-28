Самара, , 08:02 — REGNUM Один человек погиб в результате обрушения крыши в гараже в Самаре. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Самарской области.

Сообщается, что днем 27 апреля к спасателям поступила информация о том, что на ул. Олимпийская, 19 обрушилась крыша кирпичного гаража.

Отмечается, что под завалами было обнаружено тело человека. Спасатели извлекли тело погибшего из-под бетонной плиты при помощи гидравлического инструмента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре рухнула часть стены жилого многоквартирного дома.