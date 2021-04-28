Сеул, , 08:02 — REGNUM Семья скончавшегося в октябре главы южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи — самого богатого человека страны — заплатит в качестве налога на наследство более 12 трлн вон ($10,7 млрд), что является рекордной подобной выплатой в истории Кореи. Об этом 28 апреля сообщили представители семьи Ли.

Состояние Ли Гон Хи унаследуют его вдова Хон Ха Ри, сын Ли Чжэ Ён, дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Активы и недвижимость, оставленные умершим, оцениваются в сумму более 25 трлн вон ($22,5 млрд).

Отмечается, что наследники намерены пожертвовать один трлн вон ($900 млн) и около 23 тысяч произведений искусства, ориентировочной стоимостью два трлн вон ($1,8 млрд), на поддержку исследований в области редких детских болезней, а также борьбу с опасными вирусными инфекциями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сеуле на 79-м году жизни скончался председатель южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи.

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