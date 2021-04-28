Пенза, , 08:39 — REGNUM В Пензенской области в период с 27 апреля до 9 мая волонтеры раздадут жителям более 40 тыс. георгиевских ленточек. Акция проходит в рамках проекта «Мы граждане России — наследники Победителей» при грантовой поддержке правительства Пензенской области.

Старт мероприятию был дан на улице Московской, в районе сквера Дениса Давыдова. Только за первый день акции горожанам раздали более 1,5 тыс. ленточек.

В прошлом году жителям подарили более 15 тыс. георгиевских ленточек, а в 2019-м — более 10 тысяч.

ИА REGNUM напоминает, в Приморье с 27 апреля проходит международная акция «Георгиевская ленточка» — активисты раздают на улицах главный символ воинской славы в знак памяти и уважения к подвигам солдат.

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