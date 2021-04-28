Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM Возгорание сухой травы произошло в селе Костромском Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что сигнал о пожаре поступил спасателям вечером 27 апреля. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, к этому времени огнем была охвачена площадь 600 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие пять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пожар был потушен, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Башкирии заявили о произошедших 17 случаях возгорания сухой травы за одни сутки. По словам замглавы республиканского управления МЧС РФ, в 99% случаев причиной возгорания был человеческий фактор.