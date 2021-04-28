Тальменка, Алтайский край, , 07:56 — REGNUM Бывшей главе администрации одного из сельских советов Тальменского района Алтайского края не удалось обжаловать приговор, в соответствии с которым она получила условный срок с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления. Как сообщает краевая прокуратура, идет о мошеннических действиях с земельными участками.

«В 2015, 2016 гг. женщина, используя свое служебное положение¸ изготовила фиктивные документы о предоставлении ей, а также еще одному лицу земельных участков на территории Тальменского района, на основании которых зарегистрировала право собственности на данные земельные участки, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб на сумму более 600 000 рублей», — пояснили в прокуратуре.

Решения судов первой и апелляционной инстанции оставлены без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю добились заключения под стражу сроком на два месяца для бывшего главы Октябрьского района Барнаула, бывшего главы Лебяжинской сельской администрации Барнаула Сергея Овсянникова.

По версии следствия, с июля по декабрь 2017 года подложные документы о якобы проведённых культурно-массовых мероприятиях «принесли» главе и его помощнику 157 тысяч рублей «доходов».

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года за якобы осуществленные работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района удалось «заработать» ещё более 450 тысяч рублей.

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