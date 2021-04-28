Кемерово, , 07:55 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 28 апреля, за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 69 случаев.

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«Кемерово — 21, Новокузнецк — семь, Междуреченск — четыре, Осинники — четыре, Юрга — четыре, Анжеро-Судженск — три, Березовский — три, Калтан — два, Киселевск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Кемеровский МО — два, Промышленновский МО — два, Белово — один, Краснобродский — один, Мыски — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Тайга — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Мариинский МР — один, Таштагольский МР — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 54 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 35 034 случая заражения коронавирусом, 33 835 человек выздоровели, 663 пациента скончались.