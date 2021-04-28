Финикс , США, , 07:53 — REGNUM Запрет на проведение абортов из-за генетических аномалий у плода ввели на территории американского штата Аризона, 27 апреля сообщается на сайте губернатора региона Дуга Дьюси, который подписал соответствующий закон.

Исключение сделано для случаев, когда плода имеет несовместимые с жизнью отклонения или существует опасность для здоровья и жизни матери. За нарушение нового закона предусмотрено наказание в виде тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл подписал закон, запрещающий на территории региона проведение абортов после появления сердцебиения у плода.

Читайте ранее в этом сюжете: В штате Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода