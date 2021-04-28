Камень-на-Оби, Алтайский край, , 07:47 — REGNUM Алтайская прокуратура объявила о проведении проверки причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний 43-летней местной жительницей г. Камень-на-Оби в отношении троих детей, находящихся под опекой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователям предстоит дать правовую оценку соблюдению прав несовершеннолетних опекунами, деятельности служб системы профилактики. В случае выявления нарушений закона прокуратурой будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и недопущения впредь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае был вынесен приговор 64-летнему местному жителю, который в августе 2019 года, воспользовавшись тем, что друзья просили его посидеть с их маленькими дочками 5 и 6 лет, совершал с детьми насильственные действия сексуального характера.

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