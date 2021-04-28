Челябинск, , 07:46 — REGNUM В Челябинске работы по устранению последствий провала грунта на улице Куйбышева ведутся круглгосуточно. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

25 апреля был выполнен монтаж трубы Корсис диаметром 1000 мм и длиной 135 метров. Также рабочие смонтировали колодец. 26 апреля монтаж трубы был продолжен. Проводились и другие работы. Ход их находится у ответственных лиц на постоянном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, провал был выявлен в начале апреля. Причиной стал разрушенный коллектор. На устранение последствий ЧП уйдёт примерно месяц.