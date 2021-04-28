Санкт-Петербург, , 07:46 — REGNUM В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Такси», проведенного в Петербурге с 19 по 25 апреля, у водителей, осуществлявших нелегальные таксомоторные перевозки без специального разрешения на перевозку пассажиров и багажа, изъяли 132 автомобиля. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Вынесено 33 постановления по делам об административных правонарушениях за нарушения правил дорожного движения. В отношении одного из водителей возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД.

Добавим, вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, курирующий транспортную сферу, сообщил о скором создании в городе Стандарта качества такси, который будет выработан с учетом мнения граждан и таксомоторных компаний.

«В советское время своего рода кодексом этики служила «Памятка по культуре обслуживания пассажиров». Конечно, некоторые рекомендации таксисту устарели: «Пассажиры хотят видеть в Вас не только водителя, но и товарища, друга, к которому можно обратиться с просьбой, в полной уверенности, что он поможет». Возьмем памятку за основу — будем рекомендовать водителям быть вежливыми, внимательными и корректными, держать салон машины в чистоте, не курить в присутствии пассажира без его разрешения и так далее», — рассказал чиновник 26 апреля на своей странице в соцсети.

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