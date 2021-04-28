Амурск, Хабаровский край, , 07:56 — REGNUM В Амурске Хабаровского края суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, которого обвиняли в реабилитации нацизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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В ходе следствия и в суде установлено, что обвиняемый в октябре 2019 года разместил в интернете на своей странице в социальной сети доступную для просмотра неограниченному кругу лиц информацию, отрицающую факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а также распространил ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе перед судом предстанет 35-летний житель областного центра, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении представителя власти.