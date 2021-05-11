Число новых случаев заражения коронавирусом в мире растет. За неделю выявлено почти 5,7 млн новых случаев заражения, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность — на 5%. Эти данные 28 апреля приводит еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В мире распространяются новые штаммы коронавируса, тяжелая ситуация сложилась в Индии. Тем временем была выявлена и самая безопасная страна во время пандемии, которой стал Сингапур, сообщает издание The New Zealand Herald. Причинами того, что Сингапур занял первое место в рейтинге безопасности, стали массовая вакцинация и эффективные меры по борьбе с коронавирусом. При этом продолжаются споры и политические конфликты вокруг доступа разных стран к вакцинам, а также скандалы в связи с негативными последствиями применения тех или иных препаратов для здоровья людей. Но все едины во мнении, что болезнь победить можно только вакцинацией. Все подробности ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

09:18 30.04.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили четыре носителя коронавируса

09:28 30.04.2021 Коалиция граждан по распространению информации о COVID-19 в Индонезии выявила ряд нарушений при соблюдении карантина в отелях среди иностранцев, сообщает Sindonews. Читайте подробнее: В Индонезии выявили нарушения при соблюдении иностранцами карантина

09:44 30.04.2021 Пандемия коронавируса в Польше продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции. Об этом: Пандемия коронавируса в Польше продолжает отступать — минздрав

09:52 30.04.2021 Действующие карантинные ограничения в Грузии можно будет снимать только после того, как от COVID-19 будет привито 30% населения страны. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 29 апреля сказал журналистам глава Тбилисской инфекционной больницы, куратор всех ковидных госпиталей в стране Тенгиз Церцвадзе. Читайте также: Врач в Грузии сообщил, когда можно будет снять карантинные ограничения

09:54 30.04.2021 Президент Аргентины Альберто Фернандес объявит о новых мерах борьбы с пандемией коронавируса в стране. Об этом пишет Prensa Latina. Отмечается, что в последние дни аргентинский лидер проводил встречи с экспертами, эпидемиологами-консультантами и губернаторами 24 регионов для оценки состояния здоровья населения и с целью принятия ряда жизненно важных решений, чтобы остановить вторую волну, которая сильно ударила по стране в начале апреля. Об этом: Власти Аргентины объявят о новых мерах борьбы с COVID-19

09:57 30.04.2021 Великобритания и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) намерены собрать средства для разработки вакцин, которые помогут предотвратить будущие пандемии. С этой целью в 2022 году объявят саммит, говорится в опубликованном 30 апреля заявлении британского МИД. Глава МИД Британии Доминик Рааб подчеркнул, что нужно быть готовыми к другим эпидемиям в будущем. Читайте также: Великобритания проведёт саммит для сбора средств на разработку вакцин

09:58 30.04.2021 Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 150 миллионов. Об этом 30 апреля сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: Общее число выявленных в мире носителей коронавируса превысило 150 млн

10:03 30.04.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 27 895 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1476 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 30 апреля опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили более 1470 носителей коронавируса

10:16 30.04.2021 Бразильское Национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa отвергает обвинения разработчиков «Спутника V» в распространении ложной информации об антикоронавирусной препарате. Об этом гендиректор агентства Антониу Барра Торрес заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро. Читайте подробнее: В Бразилии ответили на обвинения в клевете на «Спутник V»

10:18 30.04.2021 Греция подтвердила 2435 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 29 апреля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне сообщалось о 2781 заражённом. Подробности в материале: В Греции на ИВЛ находятся 817 пациентов с COVID-19

10:20 30.04.2021 В Колумбии 30 апреля стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 лиц старше 60 лет. Об этом пишет Prensa Latina. Президент Колумбии Иван Дуке объявил 29 апреля в телевизионной программе Prevention y Acción, что на третьей неделе мая начнется третий этап иммунизации — для работников образования, военных и полиции, а также для людей в возрасте от 16 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и патологиями. Читайте также: В Колумбии начинается массовая вакцинация пожилых лиц от COVID-19

10:20 30.04.2021 В Индонезию доставили 482 тысячи доз китайской вакцины Sinopharm, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезию доставили 482 тысячи доз китайской вакцины от коронавируса

10:29 30.04.2021 Почти 120 000 граждан Греции в возрастной группе 30−39 лет записались на вакцинацию от коронавируса со вторника, 27 апреля, когда для них открылась соответствующая платформа для записи. Об этом сообщил государственный министр Йоргос Герапетритис в интервью Skai 100.3 FM 29 апреля. Всего за неполных три дня из записавшихся 120 тысяч были привиты 12 000. Подробности в материале: В Греции признали наличие «большой проблемы» с вакцинацией от COVID-19

10:34 30.04.2021 В ходе 745 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 133 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР. Подробности в материале: В Приднестровье за сутки выявили более 130 случаев заражения коронавирусом

10:37 30.04.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 241 967 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 73

10:45 30.04.2021 Фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma подготовит к маю 2021 года 16−18 млн доз вакцины от коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Фармкомпания Индонезии подготовит 16−18 млн доз вакцины от коронавируса

10:47 30.04.2021 Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что многие ограничения, введенные во время пандемии коронавируса, будут сняты после того, как население страны будет вакцинировано. В то же время он призвал быть бдительными перед лицом новых ситуаций. Об этом он заявил вечером 29 апреля эфире телеканала SVT. Подробности в материале: Госэпидемиолог Швеции прокомментировал сроки снятия ограничений в стране

10:49 30.04.2021 ФГБУ «ВНИИЗЖ», входящее в структуру Россельхознадзора, намерено зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 для животных «КарниВак-Ков» за границей. Об этом журналистам заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. «Досье на регистрацию препарата за рубежом, в частности в ЕС, находится в стадии подготовки и оперативно будет использовано для регистрационного процесса», — сказала Мелано. Подробности в материале: Россия намерена зарегистрировать вакцину от COVID-19 за рубежом

10:51 30.04.2021 Несколько парламентских партий критически относятся к тому факту, что правительство Швеции поручило Агентству общественного здравоохранения решить, какие ограничения или меры по инфекционному контролю могут быть оставлены в условиях «новой нормальной ситуации». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Правительство Швеции раскритиковали за начало работы по снятию ограничений

10:52 30.04.2021 Работа российских специалистов по разработке вакцин от COVID-19 является успешной. Об этом 30 апреля заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе своего выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Казани. Подробности в материале: Премьер-министр Белоруссии отметил успехи РФ в создании вакцин от COVID-19

10:52 30.04.2021 Куба намерена стать одним из первых государств, в котором будет привито всё население. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в видеообращении к участникам проходящего в Казани заседания межправсовета ЕАЭС. «Куба имеет возможность производить большое количество вакцин и планирует стать одной из первых стран, которые вакцинируют все свое население», — сказал Крус. Об этом: Куба заявила о планах вакцинировать от COVID-19 всё население страны

10:53 30.04.2021 Британо-шведская компания — разработчик вакцины от COVID-19 AstraZeneca столкнулась с проблемами в ходе сбора необходимых данных для подачи заявки на одобрение препарата в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Подробности в материале: В США рассказали о проблемах AstraZeneca с данными для одобрения вакцины

11:02 30.04.2021 Посол Китая в Боснии и Герцеговине Йи Пинг передал 29 апреля министру гражданских дел Боснии и Герцеговины Анкице Гудельевич китайское пожертвование в размере 50 000 доз вакцины от коронавируса. Передача вакцины состоялась в Райловце перед складом Hercegovinalijek. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте подробнее: В Боснию и Герцеговину из Китая доставили 50000 доз вакцины от COVID-19

11:10 30.04.2021 Президенту Молдавии Майе Санду, возможно, придётся ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране из-за роста темпов распространения коронавируса. Об этом 30 апреля заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон в обращении, размещенном на его канале в YouTube. Подробности в материале: В Молдавии может быть введён режим ЧП — Додон

11:11 30.04.2021 Уровень распространения как «бразильской», так и «южноафриканской» мутаций коронавируса SARS-CoV-2 в Швеции снизился, поскольку «британская» мутация взяла верх. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл. Читайте подробнее: В Швеции рассказали о распространении мутаций коронавируса в стране

11:17 30.04.2021 Министерство иностранных дел Южной Кореи внимательно следит за эпидемической ситуацией в Индии и рассматривает возможность повышения уровня опасности при поездках в эту страну на одну ступень, до «красного». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте подробнее: Жителей Южной Кореи могут призвать покинуть Индию — KBS

11:19 30.04.2021 На Украине решили со 2 мая 2021 года закрыть въезд лицам, прибывающим из Индии. Читайте также: Украина закроет въезд лицам, прибывающим из Индии

11:33 30.04.2021 Медицинские сестры и санитары выражают недовольство по поводу подписанного коллективного договора профсоюзов врачей и медицинских работников с министерством здравоохранения страны. Об этом сообщил ERR со ссылкой на Союз медсестер Эстонии. Об этом: Союз медсестер Эстонии грозит минздраву забастовками

11:35 30.04.2021 В посольстве Индонезии в Индии заявили, что 28 граждан Индонезии заразились коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: Коронавирусом в Индии заразились 28 индонезийских граждан

11:54 30.04.2021 В Черногории первую дозу вакцины против коронавируса на 29 апреля получили 40 092 человека, или 6,5% населения, а вторую дозу — 20 724 гражданина, сообщается на сайте covidodgovor.me. Об этом: В Черногории две дозы вакцины получили около 3% населения

12:09 30.04.2021 Коронавирус в Нью-Йорке. Источник: New York National Guard

12:20 30.04.2021 29 апреля в Южной Корее стартовали продажи наборов для самостоятельной диагностики на коронавирус SD Biosensor. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании — производителя лекарственных препаратов Hanmi Pharmaceutical. Об этом: В Южной Корее стартовали продажи наборов для самодиагностики COVID-19

12:28 30.04.2021 Президент Молдавии Майя Санду планирует привиться от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Об этом она рассказала 29 апреля в эфире телеканала Pro TV. Читайте подробнее: Президент Молдавии сообщила, какой вакциной хочет привиться от COVID-19

12:38 30.04.2021 Бразилия совершила ошибку, отказавшись от использования российской вакцины «Спутник-V». Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению эксперта, данное решение было политическим и не соответствует национальным интересам этой южноамериканской страны. Что касается России, то в данном случае необходимо вернуть себе предоставленную Бразилии партию «Спутник-V» и вакцинировать ею собственных граждан. Также необходимо взыскать неустойку, уверен парламентарий. Читайте также: Онищенко предложил взыскать с Бразилии неустойку за отказ от «Спутник V»

12:56 30.04.2021 С начала пандемии коронавируса по 15 апреля 24 542 человека в КНДР сдали тест на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом: Названо число жителей КНДР, сдавших тест на коронавирус

13:13 30.04.2021 Поставка российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Австрию будет начнется только после регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом 30 апреля заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Подробности в материале: В Австрии рассказали, когда будет возможна поставка «Спутника V» в страну

13:42 30.04.2021 Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 5500 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии за сутки выявили 5,5 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

13:49 30.04.2021 Вакцина от коронавируса Janssen. Источник: New York National Guard

14:02 30.04.2021 В Абхазию поставили первую партию вакцины «Спутник V». Об этом 30 апреля глава минздрава республики Тамаз Цахнакия сообщил РИА Новости. Подробности в материале: В Абхазию доставили первую партию вакцины «Спутник V»

14:10 30.04.2021 Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой привился от COVID-19. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба правительства республики. Об этом: Глава правительства Молдавии привился от COVID-19

14:16 30.04.2021 Президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции упоминал ситуацию вокруг регистрации «Спутника V» в Евросоюзе для иллюстрации происходящего. Об этом 30 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин упоминал «Спутник V» на встрече с французским бизнесом — Кремль

14:25 30.04.2021 Перестрелка в селе Кызыл-Бел на киргизско-таджикской границе. По информации агентства 24. kg таджикские военные развернули в районе перестрелки гаубицы.

14:27 30.04.2021 Полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев опроверг информацию о стягивании таджикскими военными гаубиц к границе.

14:29 30.04.2021 Власти Португалии приняли решение об открытии границ с Испанией. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Коста, сообщает агентство Lusa. Открытие границ намечено на 1 мая. Ранее сообщение между двумя странами было ограничено с января 2021 года: так, работали лишь 18 пунктов пропуска и лишь для перевозки товаров и аварийно-спасательных машин. Подробности в материале: Португалия откроет границы с Испанией

14:31 30.04.2021 30 апреля министерство здравоохранения Польши опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике за последний сутки. Так, в стране зафиксировали 6 796 новых случаев заражения коронавирусом. В Польше от COVID-19 скончались еще 429 человек. «Динамика новых заражений демонстрирует новую тенденцию — на протяжении последней недели не регистрируется более 10 тысяч новых заражений. Это впервые с начала февраля текущего года», — говорится в сообщении. Подробности в материале: В Польше за сутки выявили почти 7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:34 30.04.2021 В рамках договорённостей с Россией Турция получит значительное количество доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сегодня, 30 апреля, после пятничной молитвы в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Подробности в материале: Турция рассчитывает получить внушительные объёмы «Спутника V»

14:34 30.04.2021 Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca (cc) bratislavskysamospravnykraj

14:43 30.04.2021 В результате одобренных правительством США государственных инвестиций восстановление американской экономики от последствий пандемии коронавирусной инфекции проходит более быстро. Об этом 30 апреля заявил президент США Джо Байден в интервью, которое вышло на телеканале NBC. Об этом: Экономика США восстанавливается быстрее благодаря госинвестициям — Байден

14:56 30.04.2021 Вакцина от коронавируса. Китай (cc) Marco Verch

15:00 30.04.2021 Произведённая в России вакцина от COVID-19 «Спутник V» является безопасной и эффективной. Данное сообщение было 30 апреля опубликовано на сайте минздрава республики. Читайте также: Минздрав Молдавии признал «Спутник V» безопасной и эффективной вакциной

15:27 30.04.2021 Главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, профессор Анджей Горбан в эфире телеканала TVN24 сообщил, что в будущем нельзя исключать обязательной вакцинации населения от COVID-19. По словам Горбана, введение обязанности вакцинироваться для всех жителей республики является исключительной мерой и возможно лишь в случае, если с помощью вакцинации всех желающих не удастся победить пандемию. Об этом: В Польше не исключают введения обязательной вакцинации от COVID-19

15:44 30.04.2021 Вакцинация от коронавируса. Молдавия msmps.gov.md

16:27 30.04.2021 Председатель КНР Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди дополнительную помощь в ситуации со вспышкой коронавируса, сообщает 30 апреля Associated Press. Читайте также: Си Цзиньпин предложил помощь Индии в борьбе с эпидемией коронавируса

16:27 30.04.2021 Вакцина «Спутник V» одобрена для экстренного применения в Турции, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

16:29 30.04.2021 Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: «С начала пандемии Россия и Турция активно сотрудничали для совместной борьбы с коронавирусом. РФПИ приветствует решение министерства здравоохранения Турции одобрить применение вакцины «Спутник V». Препарат используется в десятках стран, при этом поствакцинационные исследования, проведенные в целом ряде государств, демонстрируют, что «Спутник V» является самой безопасной и эффективной вакциной против коронавируса. Применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса, сформировать долгосрочный иммунитет у населения и поможет скорее вернуться к нормальной жизни».

16:29 30.04.2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Турции. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутник V». Общее количество населения этих стран превышает 3,2 млрд человек.

16:29 30.04.2021 Поствакцинационные исследования в ряде стран демонстрируют, что «Спутник V» — самая безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Ранее РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran İlaç объявили о сотрудничестве для производства в стране вакцины «Спутник V». Viscoran İlaç осуществила подготовку к локализации производства и планирует начать выпуск «Спутник V» в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.

16:30 30.04.2021 Вакцина от коронавируса 'Спутник V' tatarstan.ru

16:33 30.04.2021 Вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили в Москве заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и назначенный послом Чили в РФ Эдуардо Рауль Эскобар Марин, сообщили 30 апреля в пресс-службе МИД России. Читайте также: Замглавы МИД РФ обсудил с послом Чили тему СОVID-19

16:43 30.04.2021 Тему борьбы с распространением коронавирусной инфекции обсудили в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, сообщили 30 апреля в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: Путин и канцлер Австрии обсудили тему борьбы с COVID-19

17:02 30.04.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V». Дарья Драй © ИА REGNUM

17:09 30.04.2021 Правительство Индии в рамках чрезвычайной ситуации выделило финансирование военным на борьбу со второй волной коронавируса в стране, пишет 30 апреля CNN. Подробности в материале: Индия увеличила военный бюджет для борьбы со второй волной COVID-19

17:13 30.04.2021 В США за последние сутки зафиксировано 58 199 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 32,29 млн. Такие данные приводит 30 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных. Об этом: В США за сутки выявлено более 58 тысяч случаев COVID-19

17:43 30.04.2021 Правительство Аргентины решило продлить режим карантина в стране до 31 мая из-за роста числа зараженных коронавирусом, заявил 30 апреля аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе обращения по телевидению. Подробности в материале: В Аргентине еще на месяц продлили карантин из-за коронавируса

18:05 30.04.2021 Глава Косово назвала обеспечение вакцинами против COVID-19 приоритетом властных институтов края, наравне с созданием рабочих мест и установлением верховенства права, и обратилась к Великобритании с просьбой о помощи в обеспечении поставок вакцин для граждан Косово, отметив, что Великобритания, в которой была изобретена одна из вакцин от коронавируса — т.н. вакцина «Оксфорд» производства компании AstraZeneca, является одним из мировых лидеров по вакцинации населения. Британский министр пообещала Косово поддержку, однако о конкретных заявлениях по вакцинам не сообщается. Читайте также: В Косово обратились к Великобритании с просьбой о помощи с вакцинами

18:10 30.04.2021 Греция зафиксировала 2155 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщает Национальная организация общественного здравоохранения 30 апреля. Общее число случаев составляет 345 033. Подробности в материале: В Греции продолжает снижаться суточное число новых носителей коронавируса

18:44 30.04.2021 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

19:13 30.04.2021 По данным на 30 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 150,11 млн, увеличившись за сутки более чем на 878 тыс.

19:13 30.04.2021 Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30 апреля, число летальных исходов возросло за сутки более чем на 14,5 тыс., превысив 3,15 млн.

19:14 30.04.2021 В ВОЗ поступили сведения о 150 110 310 инфицированных коронавирусом и 3 158 792 умерших от осложнений инфекции. Число заразившихся увеличилось на 878 386, летальных исходов — на 14 572. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

19:14 30.04.2021 Более 45% случаев инфицирования за минувшие сутки приходится на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (402 972), на втором месте — Северная и Южная Америка (223 217), на третьем — Европа (180 677).

19:15 30.04.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V» facebook.comdodon.igor1

19:15 30.04.2021 Больше всего подтвержденных случаев заражения на 30 апреля зарегистрировано в США — 31 889 171. Далее следуют Индия (18 762 976), Бразилия (14 521 289), Франция (5 505 700), Россия (4 805 288), Турция (4 788 700), Великобритания (4 414 246), Италия (4 009 208), Испания (3 514 942), Германия (3 381 597), Аргентина (2 928 890) и Колумбия (2 824 626).

19:39 30.04.2021 В мире за последние сутки зафиксировано почти 900 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 150 миллионов человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 150 миллионов

20:03 30.04.2021 По данным на30 апреля в Италии умерли 120 807человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на263 (днем ранее — на 288). Число подтвержденных носителей выросло на13 446(днем ранее — на14 320). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 022 653 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 436 270человек — на2439 меньше, чем днем ранее. Об этом: От коронавируса в Италии вакцинировано почти 10% населения

20:06 30.04.2021 С 3 мая 2021 года на Сардинии будет отменен режим «красной зоны», соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.Антикоронавирусные ограничения будут смягчены в связи с нормализацией ситуации. В «красной зоне» с 3 мая будет находиться лишь один регион страны — Валь Д’Аоста. Читайте подробнее: На Сардинии отменяют жёсткий карантин

20:11 30.04.2021 39% граждан Италии беспокоят экономические трудности, 36% — коронавирус и его последствия, в том числе вопросы вакцинации, таковы данные исследования Ipsos. 25% респондентов заявили, что уже сделали первую прививку от коронавируса, 41% намереваются сделать это сразу, как только будет возможно, сомнения о необходимости вакцинации в настоящее время испытывают 19% граждан. Подробности в материале: Экономика беспокоит итальянцев больше, чем коронавирус

20:17 30.04.2021 Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca (cc) Gencat

20:18 30.04.2021 29 апреля 2021 года в Италии впервые за время кампании вакцинации был достигнут плановый показатель в 500 тысяч прививок в день, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца.За 24 часа было привито чуть более 508 тысяч человек. Об этом: В Италии впервые достигнут плановый показатель в 500 тысяч прививок в день

20:24 30.04.2021 Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер сообщил в эфире телеканала TVP Info, что с 1 мая в разных городах республики начнут работу мобильные пункты для вакцинации населения от COVID-19. По словам Мюллера, это позволит всем взрослым гражданам, которые желают пройти вакцинацию, получить прививку от COVID-19 без предварительной регистрации в мобильных пунктах для вакцинации. Подробности в материале: С 1 мая в Польше начнут работу мобильные пункты для вакцинации населения

20:26 30.04.2021 В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения особой опасности индийского штамма коронавируса, заявил один из руководителей римского инфекционного госпиталя «Спалландзани» Франческо Вайа. Он предложил «не пугать людей страшилками о разных штаммах», и добавил, что бороться нужно с коронавирусом как таковым, вопросами же штаммов тем временем займутся исследователи. Об этом: Врачи Италии не считают индийский штамм коронавируса особо опасным

20:30 30.04.2021 В Бразилии за последние сутки зарегистрировали свыше 3 тыс. новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 превысило 400 тыс., сообщает 30 апреля бразильское министерство здравоохранения. Об этом: В Бразилии количество смертей от COVID-19 превысило 400 тысяч случаев

20:30 30.04.2021 В настоящее время правительство Швеции готовит решение, согласно которому, как ожидается, если распространение коронавирусной инфекции будет оставаться на достаточно низком уровне, с 17 мая власти разрешат проводить массовые мероприятия с участием 500 человек. Об этом 30 апреля сообщила радиостанция Sveriges Radio. Об этом: Власти Швеции разрешат массовые мероприятия с участием 500 человек

20:31 30.04.2021 Белый дом объявил о новом достижении: две дозы вакцины от коронавируса получили 100 млн человек. Об этом сообщает 30 апреля CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Читайте подробнее: В США полностью вакцинированы 100 млн человек

20:33 30.04.2021 30 апреля — дата достижения целевых показателей по иммунизации населения Швеции от COVID-19, согласно которым всем взрослым гражданам должна была быть предложена хотя бы одна доза вакцины, в очередной раз была изменена — с 15 августа на 5 сентября. Об этом сообщила министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Швеции в очередной раз изменили график вакцинации от COVID-19

20:36 30.04.2021 91,6% новых выявляемых случаев коронавируса в Италии относятся к британскому штамму, сообщили в министерстве здравоохранения. В некоторых регионах страны этот показатель доходит до 100%. «Второе место» занимает бразильский штамм (4,5% случаев). Читайте также: Британский штамм коронавируса вытеснил из Италии всех «конкурентов»

20:44 30.04.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 46 человек. Данная информация была опубликована 30 апреля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 46 человек

20:47 30.04.2021 Средний возраст новых зараженных коронавирусом в Италии снизился до 42 лет, сообщил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро. Ранее, в середине апреля 2021 года,комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюолозаявил, что заметно снизился и средний возраст жертвэпидемии — до 65 лет в сравнении с 80 (во время «первой волны»). Об этом: Средний возраст заражённых коронавирусом в Италии снизился до 42 лет

20:50 30.04.2021 В Сеульском ситуационном медицинском центре mohw.go.kr

20:51 30.04.2021 Министерство здравоохранения и социальной поддержки Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Читайте также: Албания одобрила использование вакцины «Спутник V»

20:54 30.04.2021 Все жители острова Капри и граждане, постоянно бывающие там по работе, будут вакцинированы на будущей неделе, 3−9 мая, заявил губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука.Еще неделей спустя тотальная прививочная кампания будет проведена и на острове Искья. Как сообщалось ранее, власти намерены привить всех жителей небольших островов, чтобы объявить эти острова «свободными от коронавируса» и рассчитывать на иностранных туристов. Уже началась (29 апреля) «всеобщая вакцинация» на острове Прочида. Аналогичным образом борются за посещаемость своих курортов и власти Греции. Подробности в материале: Остров Капри готовится стать «свободным от коронавируса»

20:58 30.04.2021 Россия поставила в Молдавию вторую партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 71 тысяч доз, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Читайте подробнее: Россия поставила в Молдавию вторую партию вакцины «Спутник V»

21:45 30.04.2021 Индийская версия вакцины от коронавируса Oxford AstraZeneca [(cc) Agência Brasília]

21:50 30.04.2021 Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога во время видеоконференции ВОЗ 30 апреля призвал мировые державы поделиться лишними вакцинами от коронавируса. Об этом: Бразилия второй раз обратилась к странам с просьбой поделиться вакцинами

22:51 30.04.2021 Вакцина от коронавируса. Китай (cc) Marco Verch

22:57 30.04.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 105 188 случаев заражения коронавирусом. 94 174 пациента уже здоровы. 2173 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 8841 человек. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 202 носителя коронавируса

22:58 30.04.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 131 085 случаев заражения коронавирусом. 109 338 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2389 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них пятеро — за последние сутки. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 108 носителей коронавируса

00:51 01.05.2021 Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная американской фармкомпанией Moderna, внесена в перечень препаратов рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения. Об этом сообщается 30 апреля на сайте организации. Подробности в материале: ВОЗ рекомендовала вакцину Moderna от COVID-19 для экстренного применения

01:08 01.05.2021 Прививку от коронавирусной инфекции сделала исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук, 30 апреля сообщили в пресс-службе организации. Об этом: Глава фармрегулятора ЕС вакцинировалась от COVID-19

01:18 01.05.2021 Очередная партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в 30 апреля в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, сообщает пресс-служба администрации аргентинского президента. Авиакомпания Aerolineas Argentina совершила уже 13 рейсов в Россию за указанным препаратом. Груз распределят пропорционально между 24 аргентинскими регионами. Читайте подробнее: В Аргентину прибыла новая партия вакцины «Спутник V»

01:21 01.05.2021 В Ливане за прошедшие сутки выявили 1001 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского министерства здравоохранения. Об этом: В Ливане за сутки выявили свыше тысячи носителей SARS-CoV-2

01:41 01.05.2021 На Кубе за прошедшие сутки выявили 1046 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: На Кубе за сутки выявили более тысячи зараженных коронавирусом

02:01 01.05.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 152 367 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4855 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте подробнее: В Северной Македонии выявили 365 носителей коронавируса

02:01 01.05.2021 В министерстве здравоохранения Северной Македонии 30 апреля заявили, что из 37 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, о которых было сообщено в сводке за этот день, 10 относятся к периоду с 10 по 25 апреля этого года. Об этом: В Северной Македонии объяснили высокие показатели смертности от COVID-19

02:03 01.05.2021 Ограничения на въезд в США для лиц, прибывающих из Индии, введут с 4 мая американские власти, 30 апреля сообщает пресс-служба Белого дома. Читайте подробнее: США введут ограничения на въезд для всех прибывающих из Индии

02:29 01.05.2021 Правительство Израиля ограничило выезд из страны в семь стран из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в этих государствах, сообщает пресс-служба израильского премьер-министра. Об этом: Израиль запретил выезд в семь стран из-за COVID-19

02:50 01.05.2021 За последние сутки в Бразилии зарегистрировали 68 333 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, и общее число подобных случаев, выявленных с начала пандемии, достигло 14 659 011. Об этом 30 апреля сообщается на сайте бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии выявили более 68,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

03:01 01.05.2021 Партия второго компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Приднестровье 30 апреля, сообщили в пресс-службе главы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом: В Приднестровье доставили вторую партию вакцины «Спутник V»

03:07 01.05.2021 Ирландия внесла Индию в список стран, прибывающие из которых должны пройти обязательный двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба ирландского правительства. Читайте также: Ирландия внесла Индию в карантинный список

04:26 01.05.2021 На 30 апреля в Албании проведено 453 тысячи инъекций вакцины от коронавируса, из них 353 тысячи — лицам в возрасте старше 60 лет. В настоящий момент вакцинацию проходят лица старше 60 лет и работники критических отраслей социальной инфраструктуры. Читайте также: В Албании намерены вакцинировать полмиллиона человек к 15 мая

04:44 01.05.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 627 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили более 600 зараженных коронавирусом

04:51 01.05.2021 В Португалии вакцину от COVID-19 компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, рекомендовали использовать для иммунизации жителей старше 50 лет. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Главного управления здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Португалии вакцину J&J рекомендовали использовать для лиц старше 50 лет

05:05 01.05.2021 Бразильский суд подтвердил решение об отстранении губернатора штата Рио-де-Жанейро Уилсона Витцеля от работы в связи с предполагаемым взяточничеством при покупке медицинских материалов и услуг для борьбы со вспышкой COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters. Читайте подробнее: Суд подтвердил импичмент губернатору Рио-де-Жанейро из-за коррупции

05:21 01.05.2021 В Японии более половины граждан поддерживают внесение в конституцию поправок, позволяющих правительству вводить более жёсткие меры по борьбе с COVID-19. Об этом со ссылкой на результаты социологического опроса 1 мая сообщает агентство Кyodo. Читайте подробнее: Изменение конституции для борьбы с COVID-19 поддерживают более 50% японцев

06:03 01.05.2021 Использование вакцины от COVID-19, произведенной американской корпорацией Johnson & Johnson, приостановлено в Канаде, 30 апреля сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения. Об этом: Канада приостановила применение вакцины корпорации Johnson & Johnson

06:47 01.05.2021 В Китае приостановили приём замороженной рыбы (сайды) с траулера «Министр Ишков» в связи с обнаружением на образцах продукции коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Об этом: В Китае из-за коронавируса приостановили приём рыбы с российского судна

06:49 01.05.2021 Китайские компании в ближайшее время доставят ещё 40 тыс. концентраторов кислорода в Индию для борьбы с пандемией COVID-19, в Пекине предпринимают все необходимые для этого усилия, заявил 1 мая посол Китая в Индии Сунь Вэйдун в интервью Global Times. Об этом: Китай ускорит поставку 40 тыс. концентраторов кислорода в Индию

07:31 01.05.2021 30 апреля член Национального штаба по борьбе с коронавирусом и профилактике заявил, что с июня в стране начнется массовая вакцинация людей против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Подробности в материале: Иран начнет публичную вакцинацию против COVID-19 с июня

07:39 01.05.2021 Общее количество зафиксированных в Индии случаев заражения SARS-CoV-2 увеличилось за сутки на 401 993 и достигло 19 164 969. Об этом 1 мая сообщает издание The Economic Times со ссылкой на министерство здравоохранения и поддержки семьи страны. Подробности в материале: В Индии число случаев заражения выросло за сутки почти на 402 тысячи

07:42 01.05.2021 30 апреля технический заместитель главы таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA) объявил о прибытии 7-го груза вакцины российского производства «Спутник V» в иранскую столицу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: 7-я партия российской вакцины Sputnik-V прибыла в Иран

07:45 01.05.2021 В США обязательный масочный режим во всех транспортных сетях страны продлевается до 13 сентября. Об этом сообщается в распространённом 30 апреля заявлении и.о. руководителя американского Управления по безопасности на транспорте Дарби Леджо. Об этом: В США из-за COVID-19 масочный режим на транспорте продлили до 13 сентября

07:54 01.05.2021 Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность обязательной вакцинации от коронавируса для американских военных. Об это глава Белого дома заявил 30 апреля в прямом эфире на NBC. Читайте также: Байден взвешивает решение об обязательной вакцинации военных США

07:59 01.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 апреля 2021 года выявлено 150 134 105 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 893 635 случаев.

07:59 01.05.2021 Тест на коронавирус. Гаэта, Италия (cc) Navy Medicine.

08:02 01.05.2021 30 апреля представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи заявил, что въезд в страну с восточных границ для граждан Афганистана, Пакистана и других стран был запрещен из-за текущей ситуации с COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Власти Ирана запретили въезд в страну через восточные границы

08:02 01.05.2021 Так выглядит индийская свадьба третьей волны коронавируса: У жениха за неделю до бракосочетания обнаружили коронавирус, поэтому вместо свадебного платья — костюм санзащиты, а вместо танцев и застолья — режим самоизоляции молодоженов. Цитата из видео.

08:03 01.05.2021 В Индии 401 993 заболевших коронавирусом и 3523 умерших за сутки: в индийских новостях об этом рассказывают с титром «новый мировой рекорд».

08:03 01.05.2021 30 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние сутки 407 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 71 758. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 407 человек

08:05 01.05.2021 Исламская Республика Иран, как ожидается, произведет около 1 миллиона доз разработанной внутри страны вакцины против COVID-19 под названием COV-Iran Barekat в течение следующих двух недель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 апреля. Читайте подробнее: Иран намерен произвести 1 млн доз вакцин против COVID-19

08:08 01.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено почти 402 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» числом за всё время пандемии как в стране, так и во всём мире. Об этом 1 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки — новое рекордное число носителей коронавируса

08:41 01.05.2021 Министр туризма и спорта Хорватии Николина Брняц на пресс-конференции 30 апреля в Сплите заявила, что спортивные мероприятия и спортивная инфраструктура создают прекрасный туристический образ Хорватии. По её словам, запланированная вакцинация как можно большего числа туристических работников пройдёт до начала туристического сезона. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Читайте также: В Хорватии планируется вакцинация работников сферы туризма до начала сезона

08:55 01.05.2021 Скончавшиеся от коронавируса в Индии лежат прямо на улицах. В центрах кремации продолжают сжигать трупы в круглосуточном режиме, но учреждения не справляются с нагрузкой. Цитата RT.

08:55 01.05.2021 Миллионы американцев погрязли в долгах из-за пандемии. Количество заявок на получение кредитов физлицами для покрытия медицинских расходов в конце 2020 года по сравнению с предыдущим годом выросло на 50%. Ситуация усугубляется кризисом в экономике и высоким уровнем безработицы. Хуже всего с долгами за лечение справляются граждане с небольшими доходами и цветное население США, уточняет CBS News.

09:12 01.05.2021 Правительство Сербии 30 апреля объявило, что в будущем Боснии и Герцеговине будет выделена дополнительная партия доз вакцины от коронавируса, необходимых для ревакцинации. В заявлении упоминается, что Сербия раннее поставила в Боснию и Герцеговину 30 000 доз вакцины компании AstraZeneca. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Читайте подробнее: Сербия направит 30000 доз вакцины от коронавируса в Боснию и Герцеговину

10:07 01.05.2021 Одобренный Турцией и Албанией «Спутник V» утвержден к применению в 64 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

10:08 01.05.2021 Во Франции выявили первые случаи заражения «индийским» штаммом. По данным министерства здравоохранения, троих зараженных выявили в департаментах Буш-дю-Рон и Ло-и-Гаронна на юге страны. Все трое вернулись из поездки в Индию.

10:08 01.05.2021 В Южной Корее продлили ограничительные меры из-за COVID-19 еще на три недели. Строгий режим социального дистанцирования продлили до 23 мая. Также в стране запретили собрания людей числом более пяти человек.

10:08 01.05.2021 Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме. salute.gov.it.

11:24 01.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 259 018 человек. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на свои источники. Об этом: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 75

11:31 01.05.2021 За последние две недели из Китая в Индию был отправлен 61 грузовой авиарейс с медицинским грузами. Сегодня очередной борт доставил кислородные генераторы и другое оборудование из Тяньцзиня.

12:36 01.05.2021 В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Индии правительство Южной Кореи приняло решение о временном увеличении числа авиарейсов между странами. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Южная Корея увеличила число авиарейсов в Индию для эвакуации сограждан

13:21 01.05.2021 Возможность разрешить временное нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19 в период пандемии коронавируса рассматривает торговый представитель США Кэтрин Тай. Об этом 1 мая сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. Читайте подробнее: В США могут временно разрешить нарушение патентных прав на лекарства — WP

13:33 01.05.2021 При содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Индию доставлена первая партия «Спутника V». В стране начинается массовая вакцинация, которая охватит всё взрослое население. К лету Индия готовится стать крупнейшим зарубежным хабом по производству российской вакцины.

13:46 01.05.2021 Вакцинация. Москва. xinhuanet.com.

14:11 01.05.2021 Италия с 3 мая начнет обновлять россиянам туристические визы. Как сообщает столичный оперштаб, за новым документом в генконсульство в Москве смогут обратиться те, у кого срок действия виз истек после 1 января. Ранее стало известно, что Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года.

14:25 01.05.2021 Англоязычное сообщество обсудило, является ли российская вакцина от COVID-19 чем-то большим, чем политическое оружие. Подробности в материале: Русских хотят выставить «плохими парнями» — Запад о вакцине «Спутник V»

16:02 01.05.2021 Более 56 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 1 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили более 56 тыс. носителей SARS-CoV-2

16:07 01.05.2021 20 апреля в Еврокомиссии заявили о намерении направить странам Западных Балкан 651 тысячу доз вакцины BioNTech: из них 145 тысяч доз получит Албания, 95 тысяч — Косово, Северная Македония — 119 тысяч, Сербия — 36 тысяч, Черногория — 42 тысячи, и Босния и Герцеговина — 214 тысяч. Подробности в материале: «Мы заботимся» — Евросоюз отправляет вакцины странам Западных Балкан

16:24 01.05.2021 Данные Роспотребнадзора: в мире по состоянию на 1 мая 2021 года выявлено 150 992 043 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 857 938 случаев.

16:25 01.05.2021 Благодарность России за доставку в Индию первой партии вакцины «Спутник V» выразили в министерстве иностранных дел (МИД) страны. Об этом написал 1 мая официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи на странице в соцсети Twitter. Об этом: МИД Индии поблагодарил Россию за вакцину от COVID-19

16:45 01.05.2021 В столице Швеции Стокгольме полицейские разогнали несанкционированную акцию протеста против «коронавирусных» ограничений, сообщается 1 мая на сайте полиции. Читайте также: В Швеции полиция разогнала акцию протеста за отмену карантина

16:55 01.05.2021 В Берлине митинг против антикоронавирусных ограничений у городской ратуши перерос в стычки с полицией. Арестованы несколько человек, сообщают ТГ-каналы.

18:16 01.05.2021 Компания Pfizer поставит на Украину ещё 10 млн доз одноимённой вакцины от COVID-19. Об этом 1 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Pfizer поставит на Украину еще 10 млн доз вакцины от COVID-19

18:44 01.05.2021 Более 1,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в Греции. Об этом 1 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Читайте также: В Греции за сутки выявили более 1,3 тыс. носителей SARS-CoV-2

18:56 01.05.2021 За минувшие сутки в Молдавии выявили 323 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 300 носителей SARS-CoV-2

20:22 01.05.2021 Азербайджан 2 мая получит первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщили 1 мая в министерстве иностранных дел Азербайджана. Читайте подробнее: В Азербайджан 2 мая поступит первая партия «Спутника V»

20:34 01.05.2021 На территории Белоруссии за минувшие сутки выявили более 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 1,2 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:05 01.05.2021 В Монголию доставили партию препарата от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается в официальном Twitter российской вакцины. Об этом: Партию вакцины «Спутник V» доставили в Монголию

22:52 01.05.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 1907 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 мая свидетельствуют обнародованные данные британского правительства. Об этом: В Великобритании за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

01:06 02.05.2021 Первый укол вакцины от коронавирусной инфекции сделали премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру, 1 мая передал телеканал «ТА3». Читайте также: Премьер-министр Словакии сделал прививку от COVID-19

01:48 02.05.2021 Совокупное количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 14 725 975 после выявления еще 66 964 носителя SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщается на сайте бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили почти 67 тысяч случаев заражения коронавирусом

02:05 02.05.2021 Тяжелая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Индии заставила власти продлить карантин в индийском столичном округе Дели, 1 мая сообщил на своей странице в Twitter главный министр округа Арвинд Кеджривал. Указанный режим будет действовать в мегаполисе до 10 мая. Об этом: В Дели продлили карантин из-за коронавируса

02:38 02.05.2021 Всего в мире, по данным ВОЗ, выявлено 150 989 419 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В мире за сутки подтверждено более 870 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

05:33 02.05.2021 Не менее 60% спортсменов, которые должны принять участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, предварительно вакцинируются от коронавирусной инфекции. Об этом 2 мая сообщило издание Yomiuri со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия. Подробности в материале: Вакцинацию от COVID-19 пройдут около 60% участников Олимпиады в Токио

06:35 02.05.2021 Отмечается, что граждане, у которых было выявлено заражение индийским штаммом коронавирусной инфекции, не посещали Индию или другие страны. Читайте подробнее: В Иордании подтверждено три случая заражения индийским штаммом SARS-CoV-2

07:05 02.05.2021 Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме. salute.gov.it.

07:47 02.05.2021 Сердечно-сосудистые патологии относятся к пяти наиболее распространенным осложнениям после заболевания COVID-19, 2 мая сообщает газета «Известия» со ссылкой мнение медиков и ученых. Подробности в материале: Эксперты назвали пять главных последствий COVID-19

08:22 02.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 606 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 600 носителей коронавируса

08:27 02.05.2021 Индия благодарит Россию за доставку «Спутника V». Первая партия российской вакцины, прибывшая накануне, 1 мая, в индийский город Хайдарабад, окажет существенную помощь населению страны в борьбе с пандемией, сообщается в твиттере официального представителя министерства иностранных дел Индии.

08:27 02.05.2021 Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила на Филиппины 1 мая. Об этом сообщило издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на помощника филиппинского президента Роберта Бордже. Читайте также: СМИ: на Филиппины прибыла первая партия «Спутника V»

08:28 02.05.2021 Президент США Байден ввёл ограничения на въезд из Индии. С 4 мая въехать в страну не смогут иностранцы, которые посещали Индию за последние 14 дней.

08:28 02.05.2021 Минздрав Албании зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», в страну уже доставлена первая партия препарата. Албания стала 64-й страной, где разрешено применение российской вакцины.

08:29 02.05.2021 Турция вышла на 5-е место по количеству выявленных случаев в мире — более 4,82 млн заболевших за пандемию. Кроме того, мировой «рекорд» по суточному приросту заболевших вновь выявлен в Индии — 401 993 случая.

08:29 02.05.2021 Больные COVID-19. Индия. xinhuanet.com.

08:43 02.05.2021 По меньшей мере 60 участников акции протеста против действующих в Финляндии мер по борьбе с коронавирусом задержали полицейские в Хельсинки 1 мая. Об этом на своей странице в Twitter сообщило управление городской полиции. Подробности в материале: В Хельсинки задержали 60 протестующих против мер по борьбе с коронавирусом

09:18 02.05.2021 Первый компонент вакцины от коронавируса в Узбекистане получили 856 016 человек. Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Подробности в материале: Прививку от коронавируса в Узбекистане получили более 850 тыс. человек

09:27 02.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 39 169 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: В Южной Корее от COVID-19 привили более 3,3 млн человек

09:28 02.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 1 мая 2021 года выявлено 150 992 043 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 857 938 случаев.

09:29 02.05.2021 По данным Роспотребнадзора, на 2 мая 2021 года проведено свыше 129,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 324 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаётся 507 861 человек.

10:27 02.05.2021 Южная Корея входит в топ-10 лучших стран для проживания в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg. Об этом: Рейтинг стран, наиболее устойчивых к COVID-19

10:29 02.05.2021 Тест на коронавирус. Гаэта, Италия (cc) Navy Medicine.

10:41 02.05.2021 В Индии 392 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, но для индусов это не главная тема последних дней: на фоне волны пандемии в Индии несколько дней идут выборы, итоги которых сегодня подводят.

10:54 02.05.2021 Более 30 тысяч жителей канадского Монреаля вышли на улицы против коронавирусных ограничений. Протестующие требовали отмены ношения масок, комендантского часа и ограничений для непривитых.

11:23 02.05.2021 В Южной Корее могут ввести новые правила социального дистанцирования. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения. Читайте подробнее: В Южной Корее введут четырёхуровневую систему социального дистанцирования

11:32 02.05.2021 Партия вакцины «Спутник V» прибыла в Казахстан.

11:44 02.05.2021 Китайские врачи в ходе массовой вакцинации населения от нового коронавируса сделали жителям страны более 270 миллионов прививок, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

11:50 02.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Об этом: В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса

12:01 02.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 2 мая 2021 года выявлено 151 809 632 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 817 589 случаев.

12:02 02.05.2021 Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме. salute.gov.it.

14:01 02.05.2021 В Индии настоящий хоррор на улицах. Крематории не справляются. В стране очередной рекорд по количеству умерших от ковида за сутки — 3689 человек.

14:32 02.05.2021 В Малайзии обнаружили разновидность коронавируса, впервые выявленную в Индии. Врачи нашли вирус у гражданина Индии во время тестирования в аэропорту Куала-Лумпура.

15:39 02.05.2021 Вакцинация населения Южной Кореи от COVID-19 идёт по плану. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра, министра стратегии и финансов Хон Нам Ги. Об этом: И.о. премьер-министра Южной Кореи о вакцинации населения: «Идёт по плану»

16:02 02.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили более 45 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили более 45 тыс. носителей SARS-CoV-2

16:51 02.05.2021 В Азербайджан доставили первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая была разработана в Центре им. Гамалеи. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил 2 мая посол РФ в Баку Михаил Бочарников, который вместе с представителями министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана встречал груз в бакинском международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Подробности в материале: Партию вакцины «Спутник V» доставили в Азербайджан

18:27 02.05.2021 США обеспокоены ситуацией в Индии, где пандемия SARS-CoV-2 вырывается из-под контроля властей. Об этом 2 мая в интервью телеканалу ABC заявил помощник главы Белого дома США по нацбезопасности Джейк Салливан. Подробности в материале: Салливан сообщил об обеспокоенности США из-за ситуации в Индии

18:53 02.05.2021 В вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки зарегистрировали семь новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ. «По состоянию на 10:00 2 мая в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19… болеют 1352 человека», — говорится в сообщении. Об этом: В ВСУ за сутки выявили семь новых случаев заражения SARS-CoV-2

19:42 02.05.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте также: В Молдавии за сутки выявили более 170 носителей SARS-CoV-2

20:00 02.05.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 1671 случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщает пресс-службу минздрава страны. По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет более 4,4 млн. Читайте подробнее: В Великобритании за сутки выявили почти 1,7 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:28 02.05.2021 Общее число выявленных инфицированных на планете Земля составляет 151 803 822 человека, за последние сутки в мире зафиксировано 808 563 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 2 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 808 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:58 02.05.2021 Коронавирус. mil.gov.kg

23:30 02.05.2021 Более 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Белоруссии за минувшие сутки. Об этом 2 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Белоруссии за сутки выявили почти 1,1 тыс. носителей SARS-CoV-2

00:44 03.05.2021 В Грузии объявлены выходные дни с 4 по 11 мая в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом: В Грузии введено ограничение на работу общественного транспорта

00:53 03.05.2021 Аргентинские медики выявили с начала пандемии 3 005 259 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения Аргентины. Читайте подробнее: В Аргентине число случаев заражения коронавирусом превысило три миллиона

02:39 03.05.2021 Подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии стало больше за сутки на 28 935 и общее число в стране достигло 14 754 910. Об этом 2 мая на своем сайте сообщил бразильский минздрав. Читайте подробнее: В Бразилии выявили почти 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

02:52 03.05.2021 Пятая для Венесуэлы партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла 2 мая в международный аэропорт Майкетии в Каракасе. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире телеканала VTV. Об этом: В Венесуэлу доставили пятую партию вакцины «Спутник V»

03:16 03.05.2021 Количество работников туристической отрасли Кувейта сократилось с начала пандемии примерно на 90%. Об этом заявил член совета директоров Федерации туристических компаний страны Абдул Рахман аль-Харафи, 2 мая сообщила газета Arab Times. Об этом: В Кувейте заявили, что число занятых в туротрасли страны сократилось на 90%

05:39 03.05.2021 Одышка, повышенная температура тела в течение трех дней и более, а также сыпь у детей могут указывать на переход заболевания COVID-19 в тяжелую форму, 3 мая заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, в случае выявления таких признаков у ребенка необходимо пройти рентгенографию, которая поможет подтвердить или опровергнуть диагноз. «Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — сказал Горелов, слова которого приводит РИА Новости. Читайте подробнее: Ученый из России назвал симптомы тяжелого течения COVID-19 у детей

06:34 03.05.2021 Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме. salute.gov.it.

07:26 03.05.2021 Чехия не нуждается в российской вакцине «Спутник V», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. «Мы уже в ней [российской вакцине] не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно», — сказал премьер. Бабиш сообщил, что Чехия заказала почти 27 млн доз вакцин против COVID-19, из которых 14 млн приходится на препарат компаний Pfizer-BioNTech.

08:00 03.05.2021 В Малайзии обнаружили разновидность коронавируса, впервые выявленную в Индии. Врачи нашли вирус у гражданина Индии во время тестирования в аэропорту Куала-Лумпура. Ранее власти Малайзии полностью приостановили транспортное сообщение с Индией.

08:01 03.05.2021 Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech (cc) Arne Müseler.

08:01 03.05.2021 Седьмую сессию женского чемпионата мира по керлингу перенесли из-за коронавируса. Инфекцию выявили у сотрудника телевещателя турнира. Весь персонал, обеспечивающий трансляции, изолировали в гостинице на время дополнительного тестирования и отслеживания контактов.

08:01 03.05.2021 В Индии зафиксировали новый антирекорд по суточному приросу умерших от коронавируса — 3 689 летальных исходов.

08:03 03.05.2021 Испанец Хоакин Капаррос привился «Спутником V» — главный тренер сборной Армении по футболу сообщил, что вместе со своим тренерским штабом привился российской вакциной и в ближайшие дни сделает вторую инъекцию препарата. Испанский специалист возглавляет национальную сборную с марта 2020 года. Под его руководством команда выиграла группу Лиги наций и вышла в дивизион В. В прошлом году Капарросу исполнилось 65 лет.

08:26 03.05.2021 В Грузии с сегодняшнего дня перестал работать общественный транспорт: Кроме этого для борьбы с новой волной коронавируса дни с 4 по 11 мая объявлены выходными, а сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.

08:54 03.05.2021 За сутки на Украине 154 человека скончались от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом: За сутки на Украине выявили около 3 тыс. носителей SARS-CoV-2

08:55 03.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 488 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили более 480 носителей коронавируса

09:12 03.05.2021 На Украине заявили о готовности вакцинировать иностранных дипломатов, исходя из принципа взаимности. Подробности в материале: Глава МИД Украины рассказал о вакцинации иностранных дипломатов от COVID-19

09:33 03.05.2021 За время пандемии в ЛНР выявили более 4,3 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в минздраве республики. Об этом: В ЛНР один человек скончался от последствий, вызванных COVID-19

09:39 03.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1561 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 82

09:43 03.05.2021 В Эстонии смягчили ограничения из-за коронавируса. С 3 мая кафе и рестораны начнут обслуживать клиентов на летних террасах до 21:00 — за одним столом смогут находиться не более 10 человек. Откроются магазины, выставочные залы и музеи. Школьники возвращаются к очному обучению.

09:43 03.05.2021 Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме. salute.gov.it.

10:27 03.05.2021 С 3 мая в Эстонии вводится очередное снятие ограничений, введенных ранее в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии, отметив, что ослабления коснутся сферы образования, торговли, спорта, развлечений и общепита. Читайте подробнее: В Эстонии ослабили ограничительные меры

10:31 03.05.2021 Эпидемия коронавируса в Эстонии имеет не только медицинские, но и психологические последствия. Об этом председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL) Пеэп Петерсон заявил на международной майской конференции, отметив, что десятки тысяч работников все чаще подвержены нервным срывам и эмоциональному выгоранию. Подробности в материале: Эстония: на фоне эпидемии происходит эмоциональное выгорание у работников

10:34 03.05.2021 Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), рассказал о том, как он перенес коронавирусную инфекцию. Слова спортсмена из России 3 мая приводит журналист португальской газеты Diario Record Хосе Моргадо на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Теннисист Медведев рассказ о том, как он перенес коронавирусную инфекцию

10:37 03.05.2021 Централизованные экзамены в школах Латвии пройдут очно, количество выпускников, которые могут вместе сдавать экзамен, будет ограничено. Об этом сообщил портал Diena со ссылкой на министерство образования и науки страны. Согласно планам министерства, выпускные экзамены начнутся 11 мая и продлятся до 1 июня. Об этом: Выпускные экзамены в Латвии пройдут очно, но с ограничением числа учеников

10:43 03.05.2021 Минздрав Испании начал вакцинацию препаратом Moderna сотрудников полиции и Гражданской гвардии Каталонии. Об этом сообщает испанское издание La Razón со ссылкой на источники, знакомые с организацией по иммунизации. Собеседники издания уточнили, что кампания будет проводиться в четырех точках вакцинации, по одной в каждой провинции региона. Об этом: В Каталонии начали вакцинировать полицию и Гражданскую гвардию

10:47 03.05.2021 Пункт вакцинации от COVID-19 в Риме. salute.gov.it.

10:50 03.05.2021 Никол Пашинян сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

10:52 03.05.2021 До конца 2021 года в Донецкой Народной Республике от коронавируса SARS-CoV-2 планируют вакцинировать миллион человек. Читайте также: Пушилин: до конца годв в ДНР вакцинируют от COVID-19 миллион человек

11:28 03.05.2021 Правительство Южной Кореи продлило текущий уровень социального дистанцирования до 23 мая. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра, министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги. Подробности в материале: В Южной Корее продлили меры социального дистанцирования до 23 мая

11:37 03.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 3 мая 2021 года выявлено 152 512 625 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 697 394 случая.

11:42 03.05.2021 За сутки у семи боевиков ВСУ выявили коронавирус SARS-CoV-2, двух из них госпитализировали. Читайте подробнее: В рядах ВСУ выявили семь носителей коронавируса SARS-CoV-2

11:46 03.05.2021 Больной COVID-19. Индия. xinhuanet.com.

11:54 03.05.2021 Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам ЕС разрешить въезд вакцинированным иностранным туристам.

11:58 03.05.2021 Первомайские демонстрации в Берлине и Париже, которые закончились погромами и столкновениями с полицией, вызвали бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свои соображения по этому поводу 2 мая в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: «РФ введет санкции против «кровавого режыма»?» — разгон демонстраций в ФРГ

12:27 03.05.2021 Вопреки опасениям экспертов, врачей и педагогов, в Уругвае возобновляются школьные уроки в очном формате. Об этом пишет Prensa Latina. Отмечается, что в школы вернутся около шести тысяч школьников в сельских образовательных учреждениях. Читайте подробнее: В Уругвае возобновляются очные занятия в школах

12:36 03.05.2021 В Доминикане стартует вторая стадия вакцинации от COVID-19 — в неё будут включены лица старше 50 лет. Об этом пишет Prensa Latina. Вице-президент Доминиканской Республики Ракель Пенья сообщила прессе, что для мотивации граждан прививаться органы здравоохранения разработают концепцию недели массовой вакцинации с 3 по 10 мая. Читайте также: В Доминикане начался второй этап вакцинации от COVID-19

12:55 03.05.2021 Евросоюзная комиссия предлагает ослабить ограничения на въезд Европейский союз с учетом успехов вакцинации и ситуации с коронавирусной инфекцией в третьих странах. Читайте подробнее: В Евросоюзе могут разрешить въезд всем вакцинированным от ковида

13:57 03.05.2021 Согласно медицинским отчётам, смерть солдата в Наварре была следствием введения вакцины AstraZeneca. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес. «В медицинских отчетах, которые нам предоставили, кажется, нет никаких сомнений в том, что следствием [смерти военного] было введение вакцины», — сказал министр журналистам. Об этом: Власти Испании связали смерть военного с вакцинацией AstraZeneca

14:04 03.05.2021 Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас объявила, что Испания отправит в Индию 200 респираторов и кислородных баллонов. Об этом пишет издание La Razón со ссылкой на заявления министра, сделанные в Овьедо, где она получает новую партию вакцин против COVID-19. Дариас также подчеркнула, что минздрав Испании работает вместе с МИД страны, чтобы зарезервировать самолет с гуманитарной помощью уже на этой неделе. Читайте также: Испания отправит в Индию 200 респираторов и кислородных баллонов

14:15 03.05.2021 Национальная полиция Испании задержала в Альмерии за фальсификацию документов 24-летнего молодого человека. Об этом пишет издание La Razón. По информации издания, мужчина работал в аптеке и, согласно отчёту полиции, подделывал результаты ПЦР-тестов гражданам марокканского происхождения, чтобы те могли поехать в свою страну. Читайте подробнее: В Испании аптекаря задержали за подделку ПЦР-тестов

14:17 03.05.2021 Сотрудники научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Киргизии провели исследование, в ходе которого выяснили, у какого процента жителей Киргизии имеются антитела к коронавирусу. Об этом: У скольки жителей Киргизии есть антитела к коронавирусу?

14:43 03.05.2021 Причиной ограничения традиционных пятничных молитв, проповедей и вечерних разговений в период поста стала возросшая угроза распространения коронавирусной инфекции и рост числа заболевших COVID-19 в Бишкеке. Читайте также: В столице Киргизии временно запретили пятничные молитвы в мечетях

15:14 03.05.2021 В Южную Корею из Индии вернутся более 350 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Об этом: Южная Корея эвакуирует из Индии более 350 сограждан

16:13 03.05.2021 В США за последние 24 часа зафиксировано 29 367 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 3 мая Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Об этом: В США за сутки выявили 29 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

16:17 03.05.2021 Мексиканские врачи использовали для вакцинации населения 18 326 726 доз пяти утвержденных в стране вакцин против COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на отчёт министерства здравоохранения Мексики. Согласно отчёту, 7 650 150 жителей Мексики уже прошли полную схему иммунизации против COVID-19, то есть врачи уже применили к данным гражданам две дозы различных вакцин, а также однофазный китайский вариант вакцины. Подробности в материале: В Мексике использовали более 18 млн доз вакцин от COVID-19

16:24 03.05.2021 Социологи определили, что на Украине COVID-19 могли переболеть около 4 млн человек. Подробности в материале: Социологи определили реальное число больных COVID-19 на Украине

16:32 03.05.2021 На грузовом судне Valencia Express, которое прибыло в порт Вуосаари в столице Финляндии из Санкт-Петербурга, выявили более 10 случаев COVID-19. Об этом 3 мая сообщили в администрации Хельсинки. Об этом: На прибывшем в Хельсинки судне из Петербурга выявили 11 случаев COVID-19

16:42 03.05.2021 Вакцина от коронавируса фармацевтической компании Moderna одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает 3 мая CNN. Читайте также: ВОЗ: вакцина Moderna включена в список для экстренного использования

16:57 03.05.2021 Вакцинация. Москва. xinhuanet.com.

16:58 03.05.2021 Кафе и рестораны в Греции в понедельник возобновили работу после перерыва, продлившегося около шести месяцев. Заведениям разрешили вновь принимать посетителей при условии соблюдения строгих правил: не более шести человек за столом, закрытие не позже 23:00, чтобы соблюсти все еще действующий в стране комендантский час. Сотрудники кафе и ресторанов должны раз в неделю в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус.

16:59 03.05.2021 Одиннадцать человек заболели Covid на судне, прибывшем в Финляндию из Петербурга.

16:59 03.05.2021 Великобритания с 21 июня может отказаться от правила социального дистанцирования — премьер-министр Джонсон.

17:00 03.05.2021 Пивной фестиваль «Октоберфест» не состоится в 2021 году из-за пандемии — СМИ по итогам встречи премьера Баварии и бургомистра Мюнхена.

17:00 03.05.2021 Власти Дании отказались использовать препарат J&J в вакцинации против COVID-19. Решение было принято в связи со случаями образования «необычных тромбов» после прививок этим препаратом.

17:25 03.05.2021 Администрация президента США Джо Байдена еще не готова делиться вакцинами от коронавируса с другими странам, сообщает 3 мая CNN со ссылкой на представителей Госдепартамента. Подробности в материале: США не пытаются использовать вакцинацию в «политических целях» — Госдеп

17:44 03.05.2021 Коллективный иммунитет к COVID-19 навряд ли будет сформирован в Соединенных Штатах из-за большого количества штаммов и высокой доли нежелающих вакцинироваться. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов. Подробности в материале: США вряд ли достигнут коллективного иммунитета к COVID-19 — NYT

17:56 03.05.2021 За истекшие сутки на территории Индии выявили свыше 368 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 мая сообщает министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили свыше 368 тыс. случаев заражения коронавирусом

18:35 03.05.2021 Президент Филиппин Родриго Дутерте привился от COVID-19 вакциной китайской компании Sinopharm. Об этом 3 мая сообщил сенатор Кристофер Бонг Го на своей странице в Facebook. Читайте подробнее: Президент Филиппин сделал прививку от COVID-19

18:36 03.05.2021 «Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 361 тыс. 897 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 352 тыс. 464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, — сказано в официальном сообщении. — За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 572 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией». Читайте также: В Белоруссии от COVID-19 умерли более 2,5 тыс. человек

18:55 03.05.2021 Администрация транспортной безопасности США (TSA) зафиксировала более 1,62 млн человек, вылетающих из Соединенных Штатов в другие страны 2 мая. Новый рекорд почти в 10 раз превышает цифры, зафиксированные в это же время в прошлом году. Об этом 3 мая сообщает CNN. Об этом: Авиакомпании США приняли рекордное количество посетителей с начала пандемии

19:13 03.05.2021 Для обеспечения вакцинации от COVID-19 большей части взрослого населения в мире в 2022 году потребуетсяот $35 млрд до $45 млрд, сообщил 3 мая глава Всемирной организации здравоохраненияТедрос Адханом Гебрейесус. Читайте также: В ВОЗ назвали сумму, необходимую для вакцинации от COVID-19 в 2022 году

19:55 03.05.2021 Оценка вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая была разработана в Центре им. Гамалеи, может быть произведена экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в конце июня или июле текущего года. Об этом сообщила 3 мая помощник генерального директора организации Марианджела Симао на брифинге. Читайте подробнее: В ВОЗ назвали возможные сроки оценки вакцины «Спутник V»

20:11 03.05.2021 За последние сутки в мире выявили 721 896 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 152 534 452 человек. Такие данные приводит 3 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 721 тыс. носителей SARS-CoV-2

20:14 03.05.2021 С 6 по 14 мая Непал прекращает международные авиационные сообщения из-за распространения коронавируса. Об этом 3 мая заявил премьер-министра Кхадги Прасада Шармы Оли. Читайте также: Непал временно прекращает международное авиасообщение с 6 мая

21:59 03.05.2021 Герцог Сассекский со сцены на стадионе SoFi Studium в Лос-Анджелесе призвал «распространить вакцины везде», когда открыл благотворительный концерт Vax Live. Об этом 3 мая сообщает BBC. Об этом: Принц Гарри принял участие в благотворительном концерте в Лос-Анджелесе

22:22 03.05.2021 В гигантскую «лабораторию» по выведению новых штаммов коронавируса превращается Бразилия, так как взять под контроль ситуацию местные власти никак не могут. Об этом заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес журналистам РИА Новости. Подробности в материале: Профессор назвал страну-«лабораторию» по выведению новых штаммов

22:48 03.05.2021 В Соединенных Штатах ситуация с распространением коронавируса изменится к концу лета 2021 года. Об этом заявил президент США Джо Байден. Подробности в материале: Байден оценил ситуацию с COVID-19 в США

01:28 04.05.2021 Оба компонента вакцины от COVID-19 в Великобритании получили уже 15,5 млн жителей, а один компонент — 34,59 млн жителей. Об этом: Жителям Великобритании сделали 50 млн прививок от COVID-19

01:29 04.05.2021 Использование вакцины от коронавирусной инфекции производства американской корпорации Johnson & Johnson остановлено в Дании, 3 мая передает телеканал TV2. Читайте также: В Дании отказались от применения вакцины Johnson & Johnson

01:42 04.05.2021 Шри-Ланка получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», 4 мая сообщается на странице препарата в Twitter. Читайте подробнее: В Шри-Ланку доставили первую партию вакцины «Спутник V»

02:13 04.05.2021 Американский регулятор изучит возможность применения вакцины от COVID-19 среди подростков 12−15 лет. Об этом: Регулятор в США может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для детей

02:42 04.05.2021 Медицинские службы Бразилии выявили в стране с начала пандемии 14 779 529 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 24 619. Об этом 3 мая сообщается на сайте бразильского минздрава. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили более 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

04:54 04.05.2021 Каждый житель Нью-Джерси, привившийся от cOVID-19 в мае, может принести подтверждающий документ в один из баров, участвующих в акции, и получить бокал бесплатного пива. Читайте также: Власти штата Нью-Джерси предложили жителям пиво за прививку от COVID-19

05:23 04.05.2021 Помощь в виде поставки медикаментов общей стоимостью $70 млн окажет Индии американская компания Pfizer, 3 мая сообщил на своей странице в Twitter глава организации Альберт Бурла. В оказании помощи согласилась принять участие немецкая фирма BioNTech, которая является партнером Pfizer. Читайте подробнее: Компания Pfizer решила оказать помощь Индии на $70 млн

05:41 04.05.2021 Указ, отменяющий все действующие из-за коронавируса ограничения в американском штате Флорида, подписал губернатор региона Рон Десантис, 3 мая передает телекомпания NBC. Подробности в материале: В штате Флорида отменили все ограничения по коронавирусу

05:54 04.05.2021 Паломничество к святым для мусульман местам в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии смогут совершить только те, кто имеет медицинскую страховку от коронавирусной инфекции, 3 мая сообщила газета Saudi Gazette. Читайте также: В Саудовской Аравии решили не пускать паломников без страховки от COVID-19

06:11 04.05.2021 Запрет на выезд за рубеж для граждан Кувейта, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, установило кувейтское правительство, 3 мая сообщила газета Kuwait Times. Читайте подробнее: В Кувейте запретят выезд за рубеж без прививки от COVID-19

06:40 04.05.2021 В Приамурье 3 мая на трансграничном мосту из Благовещенска в Хэйхэ (Китай) проверили готовность системы взимания платы. Мост полностью готов к открытию и движение по нему будет запущено, как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация. Читайте также: Открытие трансграничного моста через Амур тормозит пандемия коронавируса

06:57 04.05.2021 Особо оговаривается, что у людей, выразивших желание привиться вакциной Johnson&Johnson, не должно быть никаких противопоказаний для применения препарата. Об этом: Вакциной Johnson&Johnson в Канаде рекомендовали прививать людей от 30 лет

07:05 04.05.2021 Индийцы в защитных масках. (сс) Government of Odisha.

07:37 04.05.2021 Мэр Манилы поблагодарил за доставку партии «Спутника V». Мэр столицы Филиппин Франсиско Морено Домагосо сообщил в своем Facebook о прибытии груза с российской вакциной и выразил благодарность за помощь стране в борьбе с коронавирусом. «Хорошие новости, дети Манилы! В город прибыли вакцины «Спутник V» от COVID-19, созданные НИЦ им. Гамалеи, обладающие эффективностью 91,6%», — написал он в своем сообщении.

07:38 04.05.2021 Груз со «Спутником V» прибыл в Венесуэлу. Президент страны Николас Мадуро сообщил, что партия российского препарат была доставлена в республику. «Министр здравоохранения принял в Майкетии [международный аэропорт в штате Ла-Гуайра] новую партию российской вакцины «Спутник V». Вакцины продолжают поступать со всего мира, и мы надеемся, что в этом мае ситуация еще улучшится», — сказал Мадуро.

07:39 04.05.2021 [[[video-0]]] «Спутник V» доставлен в Шри-Ланку. Первые секунды разгрузки борта с российской вакциной.

07:52 04.05.2021 Обязательная вакцинация трудовых мигрантов из Индонезии и с Филиппин была отложена администрацией Гонконга после критики и обвинений в дискриминации. Подробности в материале: В Гонконге решили отложить обязательную вакцинацию трудовых мигрантов

07:54 04.05.2021 Коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США из-за большого количества вариантов инфекции и высокой доли нежелающих вакцинироваться, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на оценки экспертов.

07:54 04.05.2021 ВОЗ рассчитывает дать свою оценку безопасности «Спутник V» в конце июня-июле — представитель организации.

07:55 04.05.2021 Порядка $45 млрд нужно в 2022 году на вакцинацию большей части взрослого населения мира — ВОЗ.

07:55 04.05.2021 Швейцарские ученые разработали тест для определения антител к COVID по капле крови.

07:56 04.05.2021 В Германии отменили «Октоберфест». Пивной фестиваль не состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Фестиваль должен был пройти в Мюнхене с 18 сентября по 3 октября.

07:56 04.05.2021 Власти Кувейта запретили покидать страну не получившим вакцину от коронавируса. Запрет вступает в силу 22 мая и не коснется граждан младше 18 лет. Кроме того, совет министров продлил запрет на въезд в страну иностранцев, который действует с начала февраля.

07:56 04.05.2021 Вакцинация от коронавируса в Израиле. idf.il.

07:56 04.05.2021 Антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом зафиксированы в соседних с Индией странах: в Непале — 7 388 новых случаев, в Шри-Ланке — 1 891 выявленный случай.

08:12 04.05.2021 В Индии 12 день подряд число заболевших за сутки превышает 300 тысяч человек, на катастрофически высоком уровне показатели смертности. В крематории длинные очереди, погребальные костры в столице разводят на автомобильных парковках и в парках. Медики отмечают, что в эту волну штамм коронавируса наиболее агрессивен.

08:43 04.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 541 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили свыше 540 носителей коронавируса

08:46 04.05.2021 За сутки на Украине 166 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте подробнее: На Украине за сутки выявили около 2,5 тыс. носителей коронавируса

08:55 04.05.2021 Прибытие партии китайской вакцины от коронавируса в Индонезию kominfo.go.id.

08:58 04.05.2021 С 4 мая в Польше возобновили свою работу музеи и художественные галереи. До этого они были закрыты по решению правительства с 20 октября, когда набирала обороты вторая волна пандемии коронавируса. Об этом передает Polskie Radio 24. Об этом: В Польше после локдауна возобновили работу музеи и художественные галереи

09:11 04.05.2021 В Бишкеке ещё две школы закрыли на карантин. Итого на «удалёнку» ушли 12 школ и 25 классов. Но шесть средних учебных заведений возобновили учёбу в обычном режиме. Более 2000 детей на «дистанционке» по просьбе родителей. Цитата Sputnik_Kyrgyzstan.

09:25 04.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 66 920 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 85

09:39 04.05.2021 В Индии число заболевших коронавирусом перевалило за 20 млн. Ситуация там резко ухудшилась несколько недель назад: уже больше 10 дней ежедневный прирост зараженных не опускается ниже отметки в 300 тыс. человек. Таким образом, страна резко вышла на второе место по числу заболевших, на первом пока остаются США — более 35 млн случаев. По смертности Индия поднялась уже на третье место в мире — около 220 тыс. человек.

10:00 04.05.2021 В Греции вновь открыли рестораны и бары, но коронавирус еще не ушел, заявил министр государственного развития и инвестиций Адонис Георгиадис, выступая на радиостанции ERT 3 мая. Георгиадис подчеркнул цель правительства: она состоит в том, чтобы с открытием туризма 15 мая получить возможность продлить часы работы заведений общепита — при неизменном условии, что вирус продолжит тенденцию к снижению. Каждую неделю Комитет эпидемиологов будет, как и сейчас, собираться, чтобы следить за ситуацией. «Сегодня мы не возвращаемся к нашей прежней жизни, но мы делаем шаг к нормальности», — добавил министр. Подробности в материале: В преддверии турсезона Греция ещё не вернулась к прежней жизни

10:02 04.05.2021 4 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последний сутки в республике. Так, зафиксировано 2525 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось же с диагнозом COVID-19 еще 37 человек. Читайте также: В Польше зафиксировано 2,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19

10:03 04.05.2021 Министерство здравоохранения Израиля приостановило дискуссию о вакцинации детей от коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 4 мая со ссылкой на источники. Причина в том, что ведомство сейчас старается понять, насколько в принципе целесообразно прививать людей в возрасте от 12 до 15 лет. Отмечается, что до сего дня в министерстве, напротив, были согласны по данному вопросу: прививать надо. Об этом: Минздрав Израиля засомневался в необходимости прививать от ковида детей

10:41 04.05.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи за сутки выявили 11 носителей коронавируса

10:42 04.05.2021 В Шри-Ланку поступила первая партия «Спутника V».

10:55 04.05.2021 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил солидарность с индийским народом в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе главы государства. Читайте также: Казахстан поможет Индии в борьбе с коронавирусом

11:06 04.05.2021 Завтра, 5 мая, в Южную Корею поступит 436 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Партия вакцины Pfizer прибудет в Южную Корею 5 мая

11:08 04.05.2021 Очередь в Центр вакцинации от COVID-19 в Риме. salute.gov.it.

11:21 04.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 4 мая 2021 года выявлено 153 204 330 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 691 705 случаев.

11:30 04.05.2021 Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил надежду, что летом в стране можно будет отменить обязательное ношение маски на открытом воздухе.

11:31 04.05.2021 Посол Сербии сообщил, что более 80% жителей страны хотели бы получить «Спутник V». Свыше 80% граждан Сербии высказываются за получение российской вакцины, рассказал в интервью газете «Известия» посол республики в Москве Мирослав Лазански.

11:41 04.05.2021 Более 170 граждан Южной Кореи прибыли на родину из Ченнаи (Индия). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Читайте также: Южная Корея эвакуировала из Индии более 170 человек

12:00 04.05.2021 Коронавирус. mil.gov.kg.

12:23 04.05.2021 Футболисты национальной сборной команды Италии прошли вакцинацию от COVID-19 перед чемпионатом Европы. Об этом 4 мая сообщает газета La Stampa. Читайте также: Игроки сборной Италии по футболу прошли вакцинацию от COVID-19 — СМИ

12:43 04.05.2021 Турция ужесточает локдаун. В магазинах (включая сетевые и супермаркеты) будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости, сообщает МВД страны. К ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов, изделий из стекла.

13:13 04.05.2021 Министерство внутренних дел Турции ужесточает ограничительные меры в стране, введенные из-за распространения коронавируса. Читайте также: Власти Турции ужесточают ограничительные меры

13:41 04.05.2021 Жители Дании смогут выбирать, хотят ли они прививаться от COVID-19 вакцинами, от которых ранее отказалось правительство. Речь идет о препаратах производства Janssen и AstraZeneca». Об этом сообщила датская газета Ekstra Bladet. Подробности в материале: Жители Дании смогут прививаться вакцинами AstraZeneca и Janssen

13:43 04.05.2021 С 6 мая в Баварии для получивших прививку от COVID и переболевших будут отменены социальные ограничения, требования о карантине и тестировании — премьер.

13:47 04.05.2021 Ухудшение эпидемиологической ситуации в Индии, где выявлен местный штамм коронавируса, не связано со смертельной опасностью нового штамма, а с поведением людей. Об этом профессор кафедры клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс заявил эстонскому государственному радио Vikkerraadio. Об этом: Эстонский вирусолог: индийский штамм не представляет большой опасности

13:52 04.05.2021 Массовые акции протеста в Таллине возобновились с понедельника, 3 мая, когда вступило в силу смягчение ряда ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщилsputnik-meedia.ee, отметив, что участники очередного мероприятия протестовали против принятия поправок в Закон о профилактике и контроле за инфекционными заболеваниями (NETS). Подробности в материале: В Эстонии снова протестуют против «ковидного закона»

14:02 04.05.2021 В доме престарелых Villa Flora в окрестностях итальянской Козенцы — вспышка коронавируса, сообщили местные власти. Положительные тесты сдали более 30 человек в возрасте старше 80 лет. Всем им ранее были сделаны первые прививки от коронавируса. Название вакцины местные власти не уточняют. Об этом: В доме престарелых в Италии произошла вспышка коронавируса среди привитых

14:21 04.05.2021 У польского дипломата и членов его семьи, которых эвакуировали из Индии и доставили в Польшу, подтвердили индийский штамм COVID-19. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает Polskie Radio 24. Читайте подробнее: В Польше зафиксировали первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

14:25 04.05.2021 Кризис пандемии коронавируса не похож ни на один другой. Экономический рост, уровень безработицы и инфляции — все смешалось в одну кучу. Правильная, точная и, самое главное, понятная статистика в экономике должна предоставляться даже во время пандемии. Однако на сегодняшнюю экономическую статистику в Швеции следует смотреть достаточно скептически. Об этом в своей статье написал журналист газеты DN Карл Йохан фон Сет. Читайте также: Четыре загадки шведской экономики во время пандемии — Dagens Nyheter

14:35 04.05.2021 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расширил состав национальных сборных на чемпионате Европы, который из-за пандемии коронавируса был перенесен с 2020 на 2021 год, с 23 до 26 игроков. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба УЕФА. Подробности в материале: УЕФА расширил состав сборных на чемпионате Европы до 26 игроков

14:35 04.05.2021 Шествие «Бессмертного полка» в Таллине 9 мая не состоится. Мероприятие отменено организаторами из-за антикоронавирусных ограничений. Организаторы сочли, что провести акцию в предложенном властями формате (не более 150 человек с разделением на группы) невозможно.

14:37 04.05.2021 После ночных консультаций 4 мая парламентские партии в Фолькетинге договорились о дальнейшем ослаблении ограничений по коронавирусу в Дании. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: Парламентские партии в Дании договорились о послаблении карантина

14:46 04.05.2021 Зрелище выхода на миланскую площадь Дуомо 30 тысяч болельщиков «Интера», празднующих долгожданное чемпионство, «вызвало боль» у заместителя министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. «Многие были без масок. Эти люди показали, что у них нет ни крупицы здравого смысла. Риски до сих пор недооцениваются. Если там были зараженные, то контакты были совершенно неизбежны. Сколько — узнаем лишь через две недели», — заявил он. «Интер» официально стал чемпионом Италии 2 мая. Это первая победа миланского клуба в турнире за последние 11 лет. Читайте подробнее: Радость болельщиков «Интера» принесла боль Минздраву Италии

14:52 04.05.2021 Уже на этой неделе в Стокгольме может начаться четвертая фаза иммунизации населения от COVID-19. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Об этом: В Стокгольме ожидают начала последней фазы вакцинации от COVID-19

14:53 04.05.2021 В течение мая-июня в Южную Корею поступит 14,2 млн доз вакцин от COVID-19, в результате чего к концу июня будут привиты до 13 млн человек. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Южной Корее сообщили о расширении программы вакцинации

14:53 04.05.2021 С 4 мая в лене Норрботтен (север Швеции) Молодые люди в возрасте 16—17 лет, входящие в группу риска, могут записаться на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В шведском Норрботтене от COVID-19 начали вакцинировать подростков

14:54 04.05.2021 Китайские СМИ ставят под сомнение безопасность западных вакцин от COVID-19. И, несмотря на политические лозунги о «глобальном общественном благе», китайские вакцины редко оказывались бесплатными для бедных стран-получателей. Об этом со ссылкой на новое исследование Шведского центра китайских исследований (SCCS) сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: Китай ставит под сомнение надежность западных вакцин — исследование

15:00 04.05.2021 Два случая заражения бразильской мутацией коронавируса выявлены в Израиле, сообщило министерство здравоохранения вечером понедельника, 3 мая. При этом один из заразившихся привит от ковида. Об этом: Бразильская мутация коронавируса проникла в Израиль

15:10 04.05.2021 «Мне докладывали во время моей поездки, есть некие проблемы (если они есть, конечно) по финансированию антиковидных мер. Конечно, огромные деньги мы затратили. Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию», — поведал Лукашенко. Подробности в материале: США и ЕС — «последние мерзавцы», считает Лукашенко

15:11 04.05.2021 В Евросоюзе сделали уже 150 миллионов прививок от коронавируса, сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В ЕС достаточно вакцины, чтобы к июлю 2021 года привить 70% взрослого населения, добавила она.

15:15 04.05.2021 Из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, Будапешт отказался проводить финал теннисного Кубка Билли Джин Кинг 2021 года и теперь Международная федерация тенниса (ITF) ищет для этого новое место. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: Будапешт отказался проводить финал теннисного Кубка Билли Джин Кинг

15:41 04.05.2021 Пятизвездочный отель в районе Манавгат (Анталья, Сиде) был закрыт властями из-за «коронавечеринки», устроенной по случаю празднования Пасхи для иностранных, в том числе украинских, туристов. По сообщению портала Haberler, в ходе праздника гости не соблюдали социальную дистанцию и были без масок, хотя персонал при этом оставался в масках. Как заявил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи, туристический сертификат отеля, позволяющий работать в пандемию, аннулирован. Постояльцы были расселены по другим гостиницам.

15:41 04.05.2021 Самолёт южнокорейской авиакомпании Korean Air (cc) BriYYZ

15:44 04.05.2021 При этом турецкие СМИ отмечают, что контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники «вечеринки» в отеле выложили фото в соцсетях. «В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился», — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.

15:50 04.05.2021 В первом квартале 2021 года выручка компании Pfizer (производит, в частности, одну из вакцин от коронавируса) составила почти 14,6 млрд долларов. Это почти на 1 млрд долларов больше, чем ожидалось, и на 10 млрд долларов больше, чем за аналогичный период (первый квартал) 2020 года.

16:20 04.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили более 49 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

16:41 04.05.2021 Коронавирус лишил мировую отрасль туризма 62 миллионов рабочих мест, подсчитали в профильной министерской группе «Большой двадцатки». Число поездок в 2020 году в мире сократилось на 73%.

17:13 04.05.2021 За все время эпидемии в Италии умерли 19 носителей коронавируса младше 18 лет, заявил глава оперативного штаба (технико-научного комитета) Франко Локателли.При этом у многих подростков наблюдаются сложные психологические последствия пандемии и ограничений, чаще всего — стресс, добавил он. Читайте также: За время эпидемии в Италии от коронавируса умерли 19 несовершеннолетних

17:44 04.05.2021 Непал установил новый личный рекорд по числу летальных исходов от коронавируса, зафиксированных за одни сутки. За последние 24 часа в стране выявили 55 смертей, сообщает 4 мая CNN. Об этом: В Непале за сутки выявили 7587 случаев заражения коронавирусом

18:02 04.05.2021 Так называемые «зеленые паспорта» (сертификаты вакцинации) начнут действовать в Евросоюзе в середине июня 2021 года, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. На территории Италии аналогичные «национальные» паспорта будут введены уже в середине мая 2021 года. «Люди со всего мира хотят приезжать в Италию, эпидемия вынудила нас закрыться, но теперь Италия готова снова сказать миру «добро пожаловать», — добавил Драги. Читайте подробнее: Сертификаты вакцинации начнут действовать в ЕС в июне 2021 года

18:10 04.05.2021 Руководители туристического сектора стран G20 отметили, что инициатива с введением паспортов вакцинации от COVID-19 положительно повлияет на восстановление туристического сектора и на мировую экономику. Подробности в материале: Главы министерств туризма стран G20 поддержали ввод паспортов вакцинации

19:22 04.05.2021 По данным на4 мая, в Италии умерли 121 738человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на305 (днем ранее — на 256). Число подтвержденных носителей выросло на9116(днем ранее — на5948). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889человек — на9669 меньше, чем днем ранее. Подробности в материале: Коронавирус в Италии: за день выздоровели 20 тысяч человек

19:27 04.05.2021 В середине или конце мая 2021 года на крупных предприятиях Италии смогут начать вакцинацию сотрудников. Комиссариат по вопросам противодействия распространению эпидемии и власти регионов утвердили официальный протокол прививочной кампании.Точные сроки начала вакцинации на предприятиях будут зависеть от хода общей прививочной кампании в регионах страны. Читайте также: Прививать граждан от COVID-19 на предприятиях Италии начнут в мае 2021

19:28 04.05.2021 Решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 в США ещё не принято, дискуссии по данному вопросу продолжаются. Об этом: Власти США начали обсуждать с партнёрами вопрос ввода паспортов вакцинации

19:32 04.05.2021 Есть обоснованная надежда, что в скором времени правила комендантского часа в Италии будут пересмотрены, заявил министр туризма Массимо Гаравалья. В настоящее время комендантский час действует с 22:00 до 5:00. Смягчение или отмена будут увязаны с эпидемиологической ситуацией, напомнил министр. Ранее итальянская оппозиция провела ряд акций протеста против комендантского часа как «абсурдной» (в условиях отмены ряда иных ограничений) запретительной меры. Подробности в материале: Министр туризма Италии надеется на скорую отмену комендантского часа

20:40 04.05.2021 Эпидемиологическая ситуация в Италии улучшается, с таким заявлением выступили в комиссариате по вопросам противодействия распространению эпидемии.В период с 10 апреля по начало мая 2021 года среднее число смертей носителей коронавируса снизилось на 26%, госпитализаций — на 34%. Читайте также: Число госпитализаций с коронавирусом в Италии снизилось на треть

20:46 04.05.2021 Власти регионов Италии предлагают разрешить допуск в дома престарелых посетителей с так называемым зеленым паспортом (сертификатом вакцинации). Поскольку прививают в Италии пока лишь пожилых граждан, предлагается также разрешить допуск тем посетителям, кто сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом не более чем за 48 часов до визита. Читайте подробнее: В дома престарелых Италии допустят привитых посетителей

20:52 04.05.2021 Мэрия Милана понимает желание футбольного клуба «Интер» и его болельщиков отпраздновать долгожданное чемпионство, с таким заявлением выступила вице-мэр Анна Скавуццо. При этом любые акции должны проходить с учетом антикоронавирусных ограничений, многотысячные спонтанные акции, где никакие нормы не соблюдаются, недопустимы, добавила она. 2 мая 2021 года «Интер» впервые за 11 лет стал чемпионом Италии по футболу. Участие в спонтанных гуляниях на площади Дуомо приняли, по оценкам наблюдателей, около 30 тысяч человек. Подробности в материале: Фанатов «Интера» призвали праздновать победу в антикоронавирусном режиме

20:59 04.05.2021 На территории Италии находятся около 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые никак не используются. Все дело в массовых отказах граждан от использования такой прививки, пояснил губернатор Сицилии Нелло Музумечи. На острове продолжают хранить около 250 тысяч доз вакцины. Губернатор полагает, что налицо «понятный, но неоправданный психоз». Об этом: Итальянцы массово отказываются от вакцины AstraZeneca

21:11 04.05.2021 Во Флоренции ресторатор Ромуальдо Риццути был оштрафован на 400 евро за то, что во время дождя поднял над столиками тент. Кроме того, заведение было закрыто на сутки. Ресторатор сообщил журналистам, что его «сдал» полиции один из клиентов. Формально действия сотрудников правоохранительных органов были верными: своим заботливым жестом владелец заведения сделал веранду ресторана не соответствующей ныне разрешенным нормам. Сообщение вызвало массу гневных комментариев. «Предприниматели не могут больше терпеть этих абсурдных ограничительных норм», — заявила лидер итальянской оппозиции Джорджа Мелони. Читайте подробнее: Флорентийского ресторатора оштрафовали за защиту посетителей от дождя

21:14 04.05.2021 За последние сутки в мире выявили 644 685 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 153 187 889 человек. Такие данные приводит 4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 644 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:32 04.05.2021 С начала пандемии в Косово поступило менее 30 тысяч доз вакцины от коронавируса — статус непризнанного государства и бедность существенно осложняет Косово поиски вакцины. Об этом: Помощь или насмешка — в Косово прибыли первые вакцины из Евросоюза

21:34 04.05.2021 В Великобритании за минувшие сутки выявили 1946 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 мая сообщает правительство страны. По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 4 423 796. Читайте также: В Великобритании за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:54 04.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлено 105 711 случаев заражения коронавирусом. 96 012 пациентов уже здоровы. 2191 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 7508 человек. Читайте также: В Косово за сутки выявили 75 носителей коронавируса

21:55 04.05.2021 По мнению канцлера Австрии, факт безопасности и эффективности вакцины должен иметь решающее значение в вопросе признания действительным паспорта о вакцинации от COVID-19. Об этом: Канцлер Австрии призвал ЕС учитывать разные вакцины при приёме туристов

21:56 04.05.2021 За последние сутки в стране скончался 31 пациент с диагнозом COVID-19, днем ранее — 46 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 134 653 пациента выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 13 169 человек. Читайте также: В Северной Македонии за сутки скончались более 30 пациентов с COVID-19

22:12 04.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 131 327 случаев заражения коронавирусом. 112 626 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2402 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили более 50 носителей коронавируса

22:16 04.05.2021 С 4 мая в Черногории стартовала кампания массовой вакцинации. До ее начала первой дозой было привито около 6% населения, второй — 3%. Об этом: В Черногории началась массовая вакцинация

22:23 04.05.2021 Первая партия вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech прибыла в Черногорию 4 мая вместе с комиссаром ЕС по расширению Оливером Вархейи. Подробности в материале: В Черногорию прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech

22:57 04.05.2021 С 30 апреля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 43 человека. Такие данные 4 мая обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 скончались еще 43 человека

23:03 04.05.2021 Резкое сокращение распространения коронавирусной инфекции произойдет, когда по крайней мере 60% взрослого населения Швеции получит свою первую дозу вакцины от COVID-19. Таким мнением 4 мая поделился вирусолог Али Миразими в интервью газете Aftonbladet. Об этом: 30% жителей Швеции прошли вакцинацию от COVID-19 — Aftonbladet

23:27 04.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, отныне комендантский час будет начинаться на полчаса позже — в 23:00 и будет длиться до 5:00. При этом объекты ресторанного бизнеса смогут работать до 22:30, но только вне помещений. Постановление правительства вступит в силу 5 мая. Читайте также: В Северной Македонии намерены сократить комендантский час

23:45 04.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, такую возможность обеспечило запоздалое прибытие в страну долгожданных китайских вакцин. Объем партии составил 200 тысяч доз. Вакцинация с использованием препарата будет проводиться в региональных центрах в Тетово, Манастире, Охриде, Штипе, Кавадаре, Куманове и Охриде. Об этом: В Северной Македонии началась массовая вакцинация от COVID-19

23:51 04.05.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своем письме Рутте выразил удовлетворение в связи с тем, что Европейский союз получил возможность поддержать процесс иммунизации населения Косово посредством механизма COVAX и путем прямой отправки вакцин от коронавируса. Об этом: Премьер-министр Нидерландов пообещал Косово поддержку в борьбе с коррупцией

23:59 04.05.2021 Президент США Джо Байден сообщил 4 мая во время брифинга в Белом доме, что США отправят более 60 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса другим странам до 4 июля. Читайте подробнее: США готовы поделиться 60 млн доз вакцины AstraZeneca со всем миром — Байден

00:02 05.05.2021 Президент США Джо Байден пообещал, что к 4 июля 70% взрослых жителей страны получат хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Данное заявление глава государства сделал 4 мая во время брифинга в Белом доме. Читайте также: Байден поставил новую амбициозную цель по вакцинации жителей США

00:46 05.05.2021 Прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» сделал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, 4 мая сообщается на странице дипломата в Twitter. Читайте также: Посол России в Венесуэле привился вакциной «ЭпиВакКорона»

00:59 05.05.2021 Вице-президент Венесуэлы рассказала, что рассчитывает на широкий доступ к российской вакцине «ЭпиВакКорона» для вакцинации населения латиноамериканской Республики. Читайте подробнее: Власти Венесуэлы выразили надежду на массовый доступ к вакцине ЭпиВакКорона

02:00 05.05.2021 Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Аргентине достигло 65 202. Об этом 4 мая сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава. Читайте также: В Аргентине число умерших от COVID-19 превысило 65 тысяч

02:18 05.05.2021 Более 247,8 млн доз вакцины против коронавируса получили жители США по состоянию на 4 мая, сообщили в пресс-службе Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Подробности в материале: Жителям США ввели почти 248 млн доз вакцины от коронавируса

03:21 05.05.2021 Общее число случаев заражения коронавирусом в стране с начала пандемии составило 14 856 888. Читайте подробнее: За сутки в Бразилии выявлено более 77 тысяч случаев заражения коронавирусом

04:09 05.05.2021 Американская компания Pfizer повысила прогноз по продажам своей вакцины против COVID-19 — выручка по этому направлению в 2021 году может составить $26 млрд, пишет 4 мая газета The Guardian. Подробности в материале: Pfizer планирует получить $26 млрд от поставки вакцины против COVID-19

04:25 05.05.2021 В течение первого дня массовой вакцинации от коронавируса, 4 мая, в Черногории привились почти 10 тысяч граждан. В минздраве этой страны заявили, что число привившихся первой дозой составило 7784, а второй — 1482 человека. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno. Читайте подробнее: Черногория побила рекорд в Европе по числу привитых от коронавируса за день

04:48 05.05.2021 Свыше 5,9 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Швеции среди пациентов, сделавших хотя бы одну прививку от COVID-19. Об этом 4 мая сообщило на своем сайте министерство здравоохранения королевства. Об этом: В Швеции среди привитых выявили почти 6 тыс. фактов заражения коронавирусом

05:16 05.05.2021 Действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленного ранее в ряде префектур Японии для борьбы с распространением коронавируса, может быть продлено. Об этом 5 мая сообщило издание Sankei со ссылкой на свои источники. Читайте также: Власти Японии могут продлить действие режима ЧС из-за коронавируса

05:22 05.05.2021 Гражданам Великобритании старше 50 лет осенью предложат сделать третью прививку от нового коронавируса. О намерении властей таким образом предотвратить рост заболеваемости к Рождеству 5 мая сообщает газета The Times. Читайте подробнее: В Британии людям старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19

06:35 05.05.2021 Формирование «клеток памяти», необходимых для достижения надежного иммунитета к COVID-19, происходит только после второго укола вакциной от коронавирусной инфекции, 4 мая заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, первая доза препарата запускает выработку антител, но защитный эффект от них пропадает уже через два или три месяца. «После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2−3 месяца, — сказал эксперт, слова которого цитирует РИА Новости. Об этом: В Роспотребнадзоре раскрыли функцию второй прививки от COVID-19

07:31 05.05.2021 Вакцина от коронавируса Pfizer BioNTech U.S. Secretary of Defense.

08:24 05.05.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 676 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили более 670 носителей коронавируса

08:38 05.05.2021 Министры туризма из стран G20 поддержали идею внедрить так называемые ковид-паспорта — специальные сертификаты для тех, кто вакцинировался от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается со ссылкой на министра туризма Италии Массимо Гаравалью. Такое решение, по его словам, было принято на первой в этом году виртуальной встрече министров туризма «Двадцатки». Италия в 2021 году является ее председателем.

08:51 05.05.2021 За сутки на Украине подтвердили 2576 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 161 человек скончался от последствий заражения. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:55 05.05.2021 Число смертей от пандемии коронавирусной инфекции в Иране превысило 73 219, причем 344 иранца скончались от смертельного вируса за последние 24 часа, объявило министерство здравоохранения Исламской Республики 4 мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране COVID-19 за сутки унес жизни 344 человек

08:57 05.05.2021 Власти США готовы начать прививочную кампанию от COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 15 лет в случае, если американский фармрегулятор FDA одобрит применение вакцин для указанной категории жителей страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 4 мая в ходе брифинга. Подробности в материале: Байден назвал условие вакцинации подростков от COVID-19 в США

09:00 05.05.2021 В правительстве Словении обозначили подробные правила въезда в страну для тех, кто хочет пересечь границу на том основании, что они были вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. Об этом: В Словению можно въехать через 14 дней после вакцинации «Спутником V»

09:00 05.05.2021 Байден поставил цель вакцинировать 70% взрослого населения США к 4 июля — Белый дом.

09:07 05.05.2021 Аргентинские СМИ сообщают, что популярный киноактер Рикардо Дарин вакцинировался российским препаратом. Актер получил первую дозу вакцины и объявил, что чувствует себя хорошо.

09:07 05.05.2021 Российская вакцина, произведенная на территории Ирана, будет применена в стране в течение ближайших двух месяцев, сообщило иранское Управление по контролю за продуктами и лекарствами. «Первая произведенная в Иране партия «Спутника V» войдет в общественную кампанию по вакцинации против коронавируса в стране в течение ближайших двух месяцев», — отметил представитель иранского фармрегулятора, добавив, что на выпуск российской вакцины в настоящее время претендуют четыре иранских производителя.

09:08 05.05.2021 Производство «Спутника V» укрепит позиции Турции в борьбе с коронавирусом. Эксперт по инфекционным заболеваниям Университета Анкары Исмаил Балык сообщил в интервью, что возможность производить российскую вакцину на территории Турции очень важна для победы над пандемией. «Очень важно, чтобы вакцина «Спутник V» теперь производилась в Турции. Это вакцина нового поколения, которая укрепит наши позиции в борьбе с COVID-19», — сказал он.

09:08 05.05.2021 Остановка работы отеля из-за украинских туристов, решивших отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 5 мая в социальной сети Facebook. Об этом: «Клоунада будет впереди!» — отель в Турции закрыли из-за граждан Украины

09:13 05.05.2021 Антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом зафиксирован в Непале — 7587 новых случаев. В Индии за всё время пандемии выявили более 20 млн заболевших.

09:13 05.05.2021 Термометрия и дезинфекция в Индии. (сс) ChocolateLr18.

09:13 05.05.2021 Власти Сингапура увеличили карантин для въезжающих из-за рубежа до 21 дня. Меры вступают в силу с 8 мая. Ранее правительство страны почти полностью запретило въезд иностранцев из Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

09:13 05.05.2021 В Турции ужесточат условия локдауна. С 7 мая в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных.

09:27 05.05.2021 На Украине заявили о создалнии прототипов вакцин от COVID-19. Для завершения исследований нужны лаборатории с высоким уровнем защиты. Читайте также: На Украине заявили о создании прототипов вакцин от COVID-19

09:30 05.05.2021 Суд в Индии сравнил с геноцидом неспособность властей обеспечить больницы кислородом. «Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?» — задают вопрос судьи.

09:31 05.05.2021 4 мая министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время брифинга сообщил, что в Польше подтверждены две вспышки индийской мутации коронавируса. Об этом передает Polskie Radio. Читайте подробнее: В Польше зафиксировали два очага заражений индийским штаммом COVID-19

09:57 05.05.2021 5 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, зафиксировано 2296 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось же с диагнозом COVID-19 еще 28 человек. Читайте подробнее: В Польше зафиксировано 2,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

09:59 05.05.2021 В настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Турции, Бразилии, Индии и Швеции резко ухудшилась. Читайте также: Ситуация с распространением коронавируса в ряде стран резко ухудшилась

10:00 05.05.2021 Центр вакцинации в Индии. (сс) Sumita Roy Dutta.

10:00 05.05.2021 За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 62 507 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 88

10:47 05.05.2021 В Канаде женщина скончалась после того, как сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщает канадское телевидение. Отмечается, что скончавшейся жительнице провинции Альберта было около 50 лет, у нее после вакцинации возникло редкое осложнение — вакцинно-индуцированная иммунная тромботическая тромбоцитопения (VITT). Подобный летальный случай после прививки вакциной AstraZeneca стал в Канаде уже вторым.

10:49 05.05.2021 Известный актер и комик из Бразилии Пауло Густаво скончался в возрасте 42 лет из-за многочисленных осложнений после заболевания COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на медицинский отчёт врачей. «В 21:12 по местному времени 4 мая, к сожалению, пациент Пауло Густаво Монтейро скончался от COVID-19 и его осложнений», — говорится в заявлении представителей комика, который с 13 марта находился в больнице Рио-де-Жанейро. Читайте подробнее: Известный бразильский актёр и комик скончался от COVID-19

10:53 05.05.2021 В КНДР идёт подготовка к получению вакцины от COVID-19. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне Эдвина Сальвадора. Читайте также: КНДР готовится к получению вакцины от COVID-19 — ВОЗ

10:59 05.05.2021 За прошедшие 24 часа на территории Индии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 3780 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 5 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии — новый антирекорд по числу умерших от COVID-19

11:00 05.05.2021 В Шри-Ланку поступила первая партия «Спутника V». sputnikvaccine.com.jpg.

11:00 05.05.2021 Партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Никарагуа.

11:26 05.05.2021 Делегация Индии на саммите G7 в Лондоне самоизолировалась в полном составе из-за заражения двух ее членов коронавирусом, сообщили в правительстве Британии.

11:42 05.05.2021 Власти Сербии выплатят по 25 евро всем гражданам, которые сделают прививку от коронавируса, рассказал президент страны Александар Вучич.

11:53 05.05.2021 Уровень риска в Эстонии в связи с эпидемией коронавируса снизился с «красного», или очень высокого уровня, до более низкого «оранжевого», хотя и сохраняется высоким. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на заявление главы кабинета Кайи Каллас. Подробности в материале: Премьер Эстонии: ситуация с COVID-19 сменилась с «красной» на «оранжевую»

12:15 05.05.2021 В Канаде скончалась женщина после того, как сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Об этом: В Канаде после прививки вакциной AstraZeneca скончалась женщина

12:38 05.05.2021 В настоящее время в больницах Сконе (юг Швеции) от COVID-19 лечение проходят 166 человек, 28 из которых находятся в реанимации. 30% населения лена получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, 9% жителей прошли процедуру ревакцинации. Об этом сообщили представители региональной администрации в ходе состоявшейся 5 мая пресс-конференции, пишет газета Aftonbladet. Об этом: В шведском Сконе от COVID-19 привито 30% населения

12:43 05.05.2021 Вакцинация от COVID-19 значительно снижает риск серьезного заболевания и смерти от COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства общественного здравоохранения Швеции, опубликованном 4 мая на сайте ведомства. Об этом: Вакцинация существенно снижает риск тяжелого протекания COVID-19 — FHM

12:44 05.05.2021 Китайские ученые создали новую породу трансгенных мышей, крайне уязвимых для действия коронавируса, что помогло им найти новые подтверждения тому, что мужчины значительно чаще умирают от COVID-19. Их выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

12:44 05.05.2021 Анализ на коронавирус на Филиппинах. (сс) Province of Rizal Public Information Office.

12:45 05.05.2021 Индонезия. Сотрудники компании Kimia Farma с 2020 года промывали уже использованные наборы для взятия мазков из носа и вновь их продавали. На прошлой неделе пять работников компании задержали. Возможно, жертвами экзекуций Kimia Farma стали 9 тысяч человек в аэропорту Медана. Ведь экспресс-тесты для пассажиров производила именно эта организация. Цитата tv360.

12:45 05.05.2021 В Швецию наконец-то пришла весна, а вместе с ней началась четвертая и последняя фаза вакцинации от COVID-19. Сейчас в стране всерьез обсуждается снятие некоторых карантинных ограничений, а граждане могут на себе ощутить улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом в своей авторской статье написала журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин. Подробности в материале: В Швеции обсуждается снятие карантинных ограничений

12:46 05.05.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 5 мая 2021 года выявлено 153 979 553 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 775 223 случая.

13:09 05.05.2021 Вечером 4 мая власти лена Блекинге (юг Швеции) объявили, что последняя возрастная группа жителей, в которую входят граждане в возрасте от 18 до 59 лет, смогут вакцинироваться от COVID-19 на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В шведском Блекинге последняя фаза вакцинации от COVID-19 начнется досрочно

13:10 05.05.2021 В Швеции по-прежнему наблюдается высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. Об этом вечером 4 мая сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции сохраняется высокий уровень распространения коронавируса — SVT

13:37 05.05.2021 Ранее в Великобритании правительство санкционировало проведение «тестовых» концертов в рамках исследовательского проекта по изучению распространения COVID-19. Однако сейчас подобная инициатива всерьез обсуждается в Норвегии, которая также в ближайшее время станет местом проведения многотысячных концертов. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK. Читайте подробнее: В Норвегии разрешат проведение «тестовых» концертов в условиях пандемии

13:39 05.05.2021 Президент Сербии Александр Вучич решил дополнительно поощрить граждан, которые сделали прививку от коронавируса, выплатой в размере 3000 динаров (примерно $30). Читайте подробнее: Президент Сербии решил поощрить привитых деньгами

13:49 05.05.2021 Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал регулятор ЕС быстрее принять решение о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также он заявил, что переговоры с Россией о закупке вакцины успешно завершены.

14:12 05.05.2021 После информации о том, что некоторые полицейские в Швеции прививались от COVID-19 оставшимися дозами вакцины, которые в противном случае были бы выброшены, газета Aftonbladet сообщает, что руководство Полиции разослала внутреннее электронное письмо, в котором разъясняется, что вакцинация сотрудников ведомства по остаточному принципу запрещается. Об этом стало известно 5 мая. Подробности в материале: В Швеции полицейским запретили прививаться от COVID-19 вне очереди

14:16 05.05.2021 Представители полиции Эстонии пообщались с активистом Андреем Гончаровым, после чего тот заявил об отмене зарегистрированного им на 9 мая мероприятия — шествия «Бессмертный полк в Таллине». Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на Гончарова. Об этом: Организатор «Бессмертного полка» в Таллине отменил шествие

14:38 05.05.2021 С 5 мая в Стокгольме начинается четвертая и заключительная фаза кампании вакцинации от COVID-19. Изначально в столичном лене Швеции будет очередь по возрастам с пятилетними интервалами. Об этом сообщило государственное новостное агентство Швеции TT. Читайте подробнее: В Стокгольме стартовала последняя фаза вакцинации от COVID-19

15:02 05.05.2021 Власти Норвегии намерены ввести COVID-сертификаты о вакцинации от нового заболевания для того, чтобы снять больше связанных с пандемией коронавируса ограничений. Об этом 5 мая заявила на пресс-конференции норвежский премьер-министр Эрна Сульберг. Подробности в материале: В Норвегии могут ввести COVID-сертификаты для большего снятия ограничений

16:00 05.05.2021 Процесс вакцинации от COVID-19 необходимо ускорить на Украине. Об этом сообщил 5 мая президент страны Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса. Читайте подробнее: Зеленский призвал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 на Украине

16:07 05.05.2021 Президент Украины Владимир Зеленский призвал привить от COVID-19 большую часть жителей страны ко Дню независимости. Читайте также: Зеленский призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 на Украине

16:08 05.05.2021 Мобильные пункты для вакцинации населения от коронавируса, которые работали в общественных местах в разных городах Польши 1−3 мая, приняли более 40 тысяч человек. Об этом сообщает Polskie Radio. Читайте также: В Польше более 40 тысяч человек привились в мобильных пунктах вакцинации

16:12 05.05.2021 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил ослабления карантина в трёх из шести областей страны, находящихся в «красной» зоне адаптивного карантина. Об этом: Ряд областей Украины могут покинуть «красную» зону карантина

16:22 05.05.2021 Исследование, проведенное по заказу Ассоциации ресторанов Пуэрто-Рико, продемонстрировало драматическое положение владельцев и операторов ресторанов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina. Согласно исследованию, 55,1% малых предприятий считают ситуацию «плохой» по сравнению с 38,9% у крупного бизнеса. Читайте подробнее: Ресторанам Пуэрто-Рико предрекли банкротство из-за пандемии

16:35 05.05.2021 За минувшие сутки на территории США выявили более 40 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 5 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

16:53 05.05.2021 Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию с коронавирусом. Россия готова организовать поставки вакцины «Спутник V» в Турцию в самое ближайшее время, сказал Путин.

17:40 05.05.2021 Более 1,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Белоруссии. Об этом 5 мая сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей SARS-CoV-2

18:30 05.05.2021 Чены индийской делегации, участвующие в работе встречи глав МИД стран группы семи (G7) в Лондоне, приняли решение самоизолироваться, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Читайте подробнее: Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию

18:48 05.05.2021 Так называемые «зеленые паспорта» (сертификаты вакцинации) будут действовать в Италии как в отношении граждан страны, так и в отношении всех туристов, в том числе прибывших из-за пределов ЕС, заявил министр туризма Массимо Гаравалья. Подтвердив наличие прививки одной из сертифицированных в ЕС вакцин, или предъявив документы о полном выздоровлении от вируса, или сдав тест с отрицательным результатом, любой гражданин получит право иметь такой документ, отметил министр. Читайте также: Туристы из-за пределов ЕС смогут получить в Италии сертификаты вакцинации

18:53 05.05.2021 Пауза между двумя прививками от коронавируса вакцинами Pfizer или Moderna может быть увеличена до 42 дней, такую рекомендацию властям регионов Италии дали в министерстве здравоохранения.Ранее итальянские эксперты обсуждали возможность увеличения промежутка между двумя прививками как способа нивелировать проблему задержек в поставках вакцин. Подробности в материале: Минздрав Италии рекомендует увеличить паузу между прививками Pfizer

18:59 05.05.2021 Если гражданин уже получил первую прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca и это не вызвало никаких негативных эффектов, то нет никаких причин не сделать вторую прививку той же вакциной, с таким заявлением выступили в итальянском антикоронавирусном оперативном штабе (технико-научном комитете). Негативные последствия после использования этой вакцины возникают крайне редко, отметили представители штаба. При этом они выразили готовность продолжать наблюдения за ситуацией. Ранее сообщалось, что около 2 миллионов доз вакцины AstraZeneca в Италии остаются невостребованными, причина — в нежелании граждан прививаться именно этой вакциной. Читайте также: Минздрав Италии: пока нет причин отказываться от вакцины AstraZeneca

19:06 05.05.2021 Правительство Италии завершает разработку правил посещения домов престарелых близкими родственниками постояльцев, сообщила заместитель министра здравоохранения Сандра Дзампа. Сейчас такая возможность есть лишь в небольшом количестве домов престарелых. Правительство утвердит нормы санитарной безопасности для подобных визитов, отметила Дзампа. Предполагается, что возможность посещать родственников получат привитые граждане и те, кто сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом в последние перед визитом 48 часов. Читайте также: В дома престарелых Италии вновь начнут пускать посетителей

19:12 05.05.2021 Более 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Греции за минувшие сутки. Об этом 5 мая сообщает Национальная организация общественного здравоохранения. Об этом: В Греции за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2

19:28 05.05.2021 Власти Турции ожидают поставки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в запланированные сроки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Подробности в материале: Эрдоган: Турция ожидает поставки «Спутника V» в запланированные сроки

19:29 05.05.2021 Канадский регулятор разрешил применение вакцины от COVID-19 компании Pfizer для подростков в возрасте от 12 лет. Об этом 5 мая сообщает CTV News. Читайте также: В Канаде разрешили прививать подростков вакциной Pfizer

19:49 05.05.2021 У комендантского часа в Италии должны появиться «градации» на переходный период, прежде чем эта ограничительная мера не будет отменена полностью, с таким заявлением выступил глава Конференции регионов страны Массимилиано Федрига. Комендантский час в Италии действует с 22:00 до 5:00. Обсуждается возможность переноса его начала на 23:00 или иное время. Оппозиция Италии критикует власть за решение продлить комендантский час: ее представители полагают, что сохранять это ограничение при отмене целого ряда остальных — препятствие для жизни и экономики, не имеющее никакого смысла. Об этом: Регионы Италии предлагают ввести градации комендантского часа

19:52 05.05.2021 По данным на5 мая, в Италии умерли 122 005человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на267 (днем ранее — на 305). Число подтвержденных носителей выросло на10 585(днем ранее — на9116). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 070 400 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 407 129человек — на6760 меньше, чем днем ранее. Об этом: От коронавируса в Италии привили почти 11% граждан

19:56 05.05.2021 За последние сутки в стране скончались 24 пациента с диагнозом COVID-19, днем ранее — 46 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 135 367 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 12 754 человека. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили более 320 носителей коронавируса

20:16 05.05.2021 В Молдавии за минувшие сутки выявили 316 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 5 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики. Об этом: В Молдавии за сутки выявили более 300 носителей SARS-CoV-2

20:25 05.05.2021 Власти Сицилии готовы в соответствие с национальными планами привить всех граждан старше 80 лет от коронавируса в первую очередь, но вакцинация замедляется из-за нежелания многих граждан использовать вакцину AstraZeneca, заявил губернатор Нелло Музумечи.Ранее сообщалось, что на Сицилии не использованы 250 тысяч доз этой вакцины. Всего в Италии по той же причине остаются неиспользованными 2 миллиона доз AstraZeneca. Подробности в материале: Глава Сицилии: проблемы с вакцинацией вызваны недоверием к AstraZeneca

20:40 05.05.2021 Власти Израиля закрыли границу для граждан Украины, Турции, Индии, Мексики, Эфиопии и ЮАР из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле. Читайте также: Израиль закрыл границу для граждан Украины и Индии

20:41 05.05.2021 Сенат Италии отклонил предложение оппозиционной партии «Братья Италии» о переносе начала комендантского часа на полночь. Сейчас комендантский час действует с 22:00 до 5:00. При этом в конце апреля власти отменили целый ряд других ограничений. «Парламентское большинство в очередной раз поддержало антиконституционное и препятствующее свободам решение», — написала на своей странице в Twitter лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Об этом: Сенат Италии отказался сокращать комендантский час

20:49 05.05.2021 Так называемые зеленые паспорта для перемещения по Италии и беспрепятственного пользования всеми открытыми секторами экономики смогут получить граждане трех категорий, рассказала министр регионального развития Мариастелла Джельмини. Речь идет о привитых одной из сертифицированных в ЕС вакцин, о переболевших коронавирусом и имеющих антитела, а также о сдавших тест с отрицательным результатом в предшествующие 48 часов. Об этом: В Италии рассказали, кто сможет получить «антикоронавирусный паспорт»

21:14 05.05.2021 Общее число выявленных инфицированных на планете Земля достигло 153 954 491 человека, за последние сутки в мире выявили 721 398 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 721 тыс. носителей SARS-CoV-2

21:18 05.05.2021 Сальвадор получит вакцину от COVID-19 американской компании Pfizer. Об этом сообщил вечером 4 мая президент страны Найиб Букеле на странице в соцсети Twitter. По его данным, договор с американским поставщиком уже подписан и вскоре страна получит 4,4 млн доз вакцины от COVID-19. Читайте также: Сальвадор получит 4,4 млн доз вакцины компании Pfizer

22:22 05.05.2021 В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 60. Данная информация была опубликована 5 мая на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране. Подробности в материале: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 60 человек

22:59 05.05.2021 Группы экспертов предсказывают резкое снижение заболеваемости от COVID-19 в США к концу июля, сообщает 5 мая Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное Белым домом. Читайте также: Пандемия коронавируса в США пойдет на спад к концу июля — эксперты

23:12 05.05.2021 В Абхазии вакцинация населения российской вакциной «Спутник V» начнётся после майских праздников, заявил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия. Читайте также: В Абхазии назвали сроки начала вакцинации от COVID-19

23:58 05.05.2021 В Греции после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 44-летняя женщина. Об этом 5 мая сообщает портал Politispress со ссылкой на ее родственников. Читайте также: В Греции после вакцинации от COVID-19 скончалась женщина

00:41 06.05.2021 Четвертый по счету самолет ВВС США прибыл в Индию, доставив медицинское оборудование и другую помощь для борьбы с коронавирусом в этой стране, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 5 мая в ходе брифинга. Об этом: ВВС США направили в Индию четвертый самолет для доставки медоборудования

00:55 06.05.2021 Первая для страны партия российской вакцины от коронавирусной инфекции прибыла в Гватемалу, 5 мая сообщается на странице в Twitter гватемальского министерства иностранных дел. Читайте также: В Гватемалу доставили первую партию «Спутника V»

01:51 06.05.2021 Международное авиасообщение приостановлено в Непале до 14 мая в связи с резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: Непал приостановил международное и внутреннее авиасообщение

01:56 06.05.2021 Пункты диагностики и вакцинации от COVID-19, расположенные в колумбийской столице Боготе, закрыты из-за ситуации с протестами в Колумбии, сообщил министр здравоохранения города Алехандро Гомес 5 мая на своей странице в Twitter. Подробности в материале: В Боготе из-за протестов приостановили вакцинацию от COVID-19

02:52 06.05.2021 Победителем среди вакцин от COVID-19 стала разработка от компании Moderna. Читайте подробнее: Всемирный конгресс вакцин назвал лучшую в мире вакцину от COVID-19

03:37 06.05.2021 В Словакии вице-спикер Национального совета (парламента) Юрай Шелига (от либеральной партии «За людей») ушёл в отставку после того, как журналисты уличили его в несоблюдении действующего из-за COVID-19 с 21:00 комендантского часа. Об этом 5 мая сообщает Словацкое радио. Подробности в материале: В Словакии из-за нарушения ограничений покинул пост вице-спикер парламента

04:28 06.05.2021 Заявления об увольнении своих сотрудников перестали принимать медслужбы Омана из-за соответствующего решения оманских властей на фоне ситуации с коронавирусом в султанате, 5 мая сообщило издание The National. Подробности в материале: В Омане медикам запретили увольняться из-за ситуации с коронавирусом

04:47 06.05.2021 Власти Осаки намерены обратиться к правительству Японии с призывом о продлении режима ЧС в регионе. Читайте также: В японской префектуре Осака не осталось коек для тяжелобольных пациентов

04:54 06.05.2021 Часть вакцины от коронавирусной инфекции, которая находится в распоряжении США, может быть направлена в Бразилию. Об этом заявил бразильский президент Жаир Болсонару 5 мая в ходе пресс-конференции. Об этом: Болсонару заявил, что США могут отправить в Бразилию вакцины от COVID-19

05:07 06.05.2021 Для посещения большинства общественных мест гражданам потребуется специальный Coronapass — документ, свидетельствующий об отсутствии заражения коронавирусом у его владельца. Читайте также: Власти Кипра отменят карантин, но введут специальный пропуск

05:25 06.05.2021 Первым государством в ЕС, где более половины взрослого населения (50,5%) привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции, стала Венгрия, 5 мая сообщил на своем сайте Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Читайте также: Более половины взрослых жителей Венгрии сделали прививку от COVID-19

05:42 06.05.2021 Американская фармацевтическая компания Moderna заявила о повышении эффективности иммунизации против южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса при введении третьей дозы вакцин, созданных компанией. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба компании. Читайте также: Moderna заявила об эффективности третьей дозы своей вакцины от COVID-19

05:52 06.05.2021 Госдепартамент США 5 мая разрешил покинуть Индию американским чиновникам, не связанным напрямую с выполнением критически важных функций, из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Индии. Об этом говорится в распространённом уведомлении американского внешнеполитического ведомства. Об этом: Госдеп США из-за пандемии разрешил уехать из Индии некоторым чиновникам

05:53 06.05.2021 По официальным данным, всего в Косово выявили 105 864 случая заражения коронавирусом. 96 322 пациента уже здоровы. 2195 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли четверо пациентов с COVID-19. Лечение проходят 7347 человек. Об этом: В Косово за сутки выявили 153 носителя коронавируса

06:05 06.05.2021 По данным министерства, всего в Албании выявили 131 419 случаев заражения коронавирусом. 113 468 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2403 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них один— за последние сутки. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 92 носителя коронавируса

06:49 06.05.2021 Больные COVID-19. Индия. xinhuanet.com.

06:54 06.05.2021 Альпинистское сообщество Словении будет получать в будущем из государственного бюджета 400 000 евро в год на содержание и разметку горных троп, согласна поправкам к закону о горных дорогах, который будет принят в первом чтении при поддержке правительства и всех партийных фракций в парламенте. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Читайте также: В Словении альпинистам будут платить за содержание горных троп

06:55 06.05.2021 Вопрос о временном отказе от патента на вакцину от COVID-19 будет решаться Генеральным советом ВТО. Подробности в материале: Вашингтон поддержал идею отказа от патентов на вакцины от COVID-19

06:55 06.05.2021 Если вы заразились коронавирусом и не были вакцинированы, вам не будет выплачен больничный за коронавирус, заявил 5 мая президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу TV Pink. Читайте подробнее: В Сербии привитым от коронавируса выплатят по 25 евро

06:56 06.05.2021 Хорватия и Венгрия 5 мая подтвердили взаимное признание и принятие сертификатов вакцинации против COVID-19, независимо от того, какая вакцина использовалась. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Об этом: Хорватия и Венгрия взаимно признали сертификаты вакцинации от коронавируса

06:56 06.05.2021 С февраля число активных случаев заражения в Албании сократилось в 2,5 раза, а число ежедневно выявляемых зараженных в 5−7 раз. Начало массовой вакцинации от коронавируса в Албании было положено прибытием в страну 192 тысяч доз китайской вакцины. Читайте подробнее: В Албании произведено более полумиллиона инъекций вакцины от коронавируса

07:23 06.05.2021 Малочисленные прохожие на улице. Токио. Япония xinhuanet.com.

08:02 06.05.2021 Франция расширит список стран, прибывающим из которых необходимо будет пройти карантин. Такие меры принимаются в целях предотвращения распространения новых штаммов коронавируса.

08:02 06.05.2021 Власти КамбоджизапретилиСМИделатьрепортажи из «красных» зон и снимать машины скорой помощи, поскольку страна борется с рекордным всплеском инфекции. Под медцентры переоборудованы школы и банкетные залы.

08:02 06.05.2021 В ряде стран установлены антирекорды по суточному приросту заболевших: в Непале 8 605 выявленных случаев, в Бахрейне 1 418. Кроме того, очередной макимум летальных исходов от коронавируса зафиксирован в Индии — 3 780.

08:02 06.05.2021 Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) подвергла критике идею отказа от защиты интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, считая, что её реализация только усложнит борьбу с пандемией. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба организации. Об этом: Фармпроизводители подвергли критике идею отказа от патентов на вакцины