Красноярск, , 07:40 — REGNUM В Красноярске прокуратура направила в суд уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, прокурор Центрального района Красноярска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего горожанина.

По версии следствия, 20 февраля 2020 года красноярец на автомобиле наехал во дворе жилого дома на корреспондента федеральной телекомпании. Журналист, пытавшийся взять у мужчины интервью, получил вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Красноярска.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным знакомого с ситуацией источника, за рулём автомобиля, сбившего журналиста, находился Алексей Талюк — помощник красноярского бизнесмена и политика, экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова.

Сам Быков с мая 2020 года находится в СИЗО.

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