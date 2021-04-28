Анкара, , 07:43 — REGNUM Согласно докладу ЕСПЧ, опубликованному 27 апреля, правительство Греции обвиняется в неподобающем обращении с беженцами и попытках потопить их судна, пересекающие Средиземное море. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

В докладе подчеркивается, что Греция применяет насилие против нелегальных иммигрантов и подталкивает к миграции в Турцию, что противоречит международному праву.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, который недавно обратился к международной общественности со своего аккаунта в соцсетях, поделился изображениями действий греческих сил безопасности, пытающихся сжечь нелегальных иммигрантов бензином.

«Европа войдет в историю как поборница этих злодеяний, псом она продолжит потакать деланиям Греции и молчать о том, что произошло», — заявил министр, обращаясь к Европейской комиссии.