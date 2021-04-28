Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Оренбургской области предприятие «Оренбив» остаётся основным экспортером говядины, субпродуктов и шкур — продукцию поставляют в Гонконг, Анголу и Вьетнам. Только за прошлый год экспортировано 383 тонны говядины и субпродуктов на 1377 тысяч долларов. В планах «Оренбива» дальнейшее расширение производства и развитие экспорта, в том числе в страны Азиатского — Тихоокеанского региона, Африку и страны СНГ. Об этом во время встречи с губернатором Денисом Паслером сообщил генеральный директор ООО «Оренбив» Марино Курра, информирует пресс-служба областного правительства.

«99% мяса мы продаëм в России, а субпродукты отправляем на экспорт, — сказал Марино Курра. — Сегодня мы работаем над увеличением поголовья и ищем партнëров, которые настроены на развитие. Мы оптимисты, всегда смотрим вперëд и хотим расти».

Добавим, предприятие входит в структуру итальянской компании Cremonini Group. Здесь создано убойное производство крупного рогатого скота с частичной переработкой мяса в Оренбургской области, а также обеспечена вертикально интегрированная система: от убоя скота до переработки и реализации мясных полуфабрикатов в России.

Сумма инвестиций, вложенных в предприятие — 2,7 млрд рублей. Предприятие начало работу в 2014 году.

«Это высокотехнологичное предприятие с хорошими зарплатами и отличными возможностями для дальнейшего развития. С 2014 года компания инвестирует в производство. Сегодня у ООО «Оренбив» более 8 тысяч гектар земли, 8546 голов крупного рогатого скота. Разумеется, мы поддерживаем компанию, которая производит качественный продукт и создаёт достойные условия труда для оренбуржцев», — подчеркнул Денис Паслер.

Численность работников сегодня составляет 236 человек, средняя зарплата сотрудников — 52 600 рублей. В 2020 году компанией реализовано 16,5 тысячи тонн продукции.