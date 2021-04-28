Иркутск, , 07:39 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2335 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Также, судя по данным оперативного штаба на 29 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 66 070 человек (+136 за последние сутки).

Госпитализированы 1187 пациентов (-53 за последние сутки). Выздоровели 64 100 пациентов (+144 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 272 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек