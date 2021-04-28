Фриско, США, , 07:38 — REGNUM Сборная России проиграла команде Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:4.

В составе сборной России шайбы забросили Фёдор Свечков, оформивший дубль, и Никита Чибриков. Российский вратарь Сергей Иванов отразил 52 броска.

В составе финской команды отличились Саму Салминен, Вилле Койвунен и Саму Туомаала. В серии буллитов победный бросок исполнил Вернер Миеттинен.

Ранее сборная России в овертайме вырвала победу у сборной США. Американцы на данный момент являются лидерами группы B, имея в активе четыре очка. Далее идут команды Чехии и России, у которых по три очка. Сборная Финляндии набрала два балла. Замыкает таблицу команда Германии, которая очков не набрала.

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