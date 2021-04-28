Оренбург, , 07:36 — REGNUM В Оренбургской области подписано первое для региона концессионное соглашение. Оно завизировано вице-губернатором — заместителем председателя правительства по социальной политике — министром здравоохранения Татьяной Савиновой и управляющим партнером ООО «МИГ-инфраструктура» Ильёй Ивановым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и подчеркнули, что Оренбург стал первым российским городом, заключившим концессионное соглашение об оказании первичной медико-санитарной помощи.

Впервые частная компания берет на себя обязательства не только по строительству или реконструкции объекта недвижимости, но и по оказанию бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи гражданам в рамках системы обязательного медицинского страхования. При этом регион не возмещает денежные средства концессионеру, а объект остается в собственности Оренбургской области.

Благодаря концессионному соглашению в Промышленном районе Оренбурга появится новая поликлиника для взрослых. Предусмотрен весь спектр амбулаторно-поликлинических услуг: врачи-терапевты, специалисты, профилактическая помощь, инструментальная диагностика, вакцинация. Помощь будет оказываться в том и числе и на дому. Поликлиника рассчитана на обслуживание 37 тысяч человек.

«Это начало большой работы по передаче проблемного объекта. Оренбуржье — первый регион России, где заключается концессия в сфере первичной медико-санитарной помощи. В результате оренбуржцы получат вместо брошенного здания медицинский центр, который работает для людей», — отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По словам Татьяны Савиновой, необходимость открытия поликлиники на территории Промышленного района Оренбурга возникла очень давно. Новый медицинский центр примет своих первых пациентов после окончания реконструкции здания и получения медицинской лицензии. «Важно, что все затраты берет на себя инвестор. Соглашением не предусмотрены бюджетные расходы ни на создание объекта здравоохранения, ни на оказание медицинской помощи», — сказала она.

Объем вложений составит порядка 167 млн рублей. В эту сумму входят затраты по реконструкции здания и оснащению оборудованием.

«Все услуги в поликлинике для пациентов будут бесплатными — оплату мы получим за счет ОМС в рамках действующего законодательства и по тем же тарифам, какие установлены для государственных поликлиник. У нас не будет кассы — это дополнительно гарантирует то, что платных услуг в поликлинике не будет», — подчеркнул управляющий партнер компании-концессионера Илья Иванов.