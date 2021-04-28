Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбургской области в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учреждения минкультуры планируют провести более 500 мероприятий. Из них самым ответственным в ведомстве назвали тематическое представление на площади им. В. И. Ленина в Оренбурге, которое состоится 9 мая сразу после прохождения парадных расчетов и военной техники.

«В театрализованном представлении «Станция Оренбург. Путь к Победе» будет задействовано около тысячи профессиональных и самодеятельных артистов, представляющих десятки коллективов, а также более десять единиц современной и раритетной техники», — сказала министр культуры Оренбуржья Евгения Шевченко.

Основная идея проекта заложена в самом названии — «Станция Оренбург. Путь к победе». В годы войны город назывался Чкаловым, но железнодорожная станция, вокруг которой концентрировалась вся связанная с фронтом жизнь тылового Оренбуржья, сохранила свое историческое название «Оренбург». С оренбургского вокзала ушли на фронт сотни тысяч бойцов, на вокзал прибывали эшелоны с эвакуированными и ранеными, на вокзале встречали победителей. По замыслу авторов театрализованной постановки, именно на вокзале 9 мая 2021 года состоится встреча прошлого и настоящего.

Сейчас репетиции идут на базовых площадках коллективов. С 3 мая начнутся сводные репетиции на площадке СКК «Оренбуржье», а с 4 мая — непосредственно на площади им. В.И. Ленина.